Onda tropical dejará lluvias dispersas este miércoles 30 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical, en interacción con una vaguada en altura, producirá este miércoles -30 de septiembre- lluvias y chubascos dispersos en Honduras. Las precipitaciones pueden presentarse de débiles a moderadas principalmente en las regiones suroccidental, central y oriental del país. En el resto del territorio nacional también se registrarán algunas precipitaciones débiles y dispersas durante la jornada.

El pronóstico señala que las condiciones lluviosas estarán asociadas al ingreso de la onda tropical y su interacción con la vaguada en altura. En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes de 1 a 3 pies. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras que en el golfo de Fonseca se esperan oleajes de 2 a 4 pies durante este miércoles.

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