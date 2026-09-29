Onda tropical dejará lluvias dispersas este miércoles 30 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical, en interacción con una vaguada en altura, producirá este miércoles -30 de septiembre- lluvias y chubascos dispersos en Honduras.
Las precipitaciones pueden presentarse de débiles a moderadas principalmente en las regiones suroccidental, central y oriental del país.
En el resto del territorio nacional también se registrarán algunas precipitaciones débiles y dispersas durante la jornada.
El pronóstico señala que las condiciones lluviosas estarán asociadas al ingreso de la onda tropical y su interacción con la vaguada en altura.
En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes de 1 a 3 pies.
Mientras que en el golfo de Fonseca se esperan oleajes de 2 a 4 pies durante este miércoles.
Temperaturas
En Tegucigalpa, la temperatura máxima será de 29 C° y la mínima de 19 C°.
Para la región central se pronostica una máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región insular las temperaturas oscilarán entre 31 C° de máxima y 29 C° de mínima.
En la región norte se espera una temperatura máxima de 34 C° y una mínima de 26 C°. En el oriente, las temperaturas serán de 32 C° como máxima y 22 C° como mínima.
La región sur tendrá las temperaturas más altas del país, con una máxima de 35 C° y una mínima de 25 C°.
Por su parte, en la región occidental se registrará una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°.
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