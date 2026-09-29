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Onda tropical dejará lluvias dispersas este miércoles 30 de septiembre en Honduras

Las precipitaciones serán de débiles a moderadas en zonas del suroccidente, centro y oriente, mientras el resto tendrá lluvias aisladas

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 17:31
Onda tropical dejará lluvias dispersas este miércoles 30 de septiembre en Honduras

La onda tropical y una vaguada en altura generarán lluvias dispersas en varias regiones de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical, en interacción con una vaguada en altura, producirá este miércoles -30 de septiembre- lluvias y chubascos dispersos en Honduras.

Las precipitaciones pueden presentarse de débiles a moderadas principalmente en las regiones suroccidental, central y oriental del país.

En el resto del territorio nacional también se registrarán algunas precipitaciones débiles y dispersas durante la jornada.

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El pronóstico señala que las condiciones lluviosas estarán asociadas al ingreso de la onda tropical y su interacción con la vaguada en altura.

En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes de 1 a 3 pies.

Mientras que en el golfo de Fonseca se esperan oleajes de 2 a 4 pies durante este miércoles.

Temperaturas

En Tegucigalpa, la temperatura máxima será de 29 C° y la mínima de 19 C°.

Para la región central se pronostica una máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región insular las temperaturas oscilarán entre 31 C° de máxima y 29 C° de mínima.

En la región norte se espera una temperatura máxima de 34 C° y una mínima de 26 C°. En el oriente, las temperaturas serán de 32 C° como máxima y 22 C° como mínima.

La región sur tendrá las temperaturas más altas del país, con una máxima de 35 C° y una mínima de 25 C°.

Por su parte, en la región occidental se registrará una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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