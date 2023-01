Honduras: 1.2 millones de niños están fuera del sistema educativo público

Para el director de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Dennis Cáceres, la situación socioeconómica en la que se encuentran los miles de escolares es la principal razón por la cual se rehúsan a estudiar bajo estas condiciones precarias que los arropan.

“El 60 por ciento de estos estudiantes que no están estudiando es por razón socioeconómica, por lo que si no hay merienda escolar en el sistema público los alumnos no llegarán a las escuelas”, puntualizó.

Un segundo punto que provoca la deserción es la ruta migratoria, agregó Cáceres, orillando a que los niños que no se identifican con las políticas educativas y vivan en condiciones de desigualdad tomen la decisión de huir del país.