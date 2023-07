Nasralla finalmente no renunciará como designado y asegura que ya no tiene empleados

“Muchos abogados me dijeron que no me dejara llevar por algo que dijo el abogado Juan Carlos Barrientos porque es ambiguo. En Honduras se acostumbra que la voluntad política está por encima de la ley entonces si yo hago eso que me recomienda el abogado Barrientos probablemente me lo van a declinar. Como 10 abogados me han llamado y la mitad tiene la opinión de Barrientos mientras la otra mitad tiene una opinión distinta”, indicó.

Por tal razón, Nasralla afirmó que seguirá tal como ha venido trabajando. “No voy a estar inhabilitado y no me voy a prestar porque en Honduras no existe la institucionalidad, no le voy a dar el gusto a quienes quieren eliminarme de la política porque Libre sabe que su única piedra en el zapato soy yo”.