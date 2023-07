“Comenzaron a golpearme y lincharme, me dieron con los puños, me dieron patadas en varias partes del cuerpo, me lanzaron las motorizadas. En el lugar había presencia de la Policía Nacional y sin embargo, no intervinieron ni detuvieron las agresiones hacia mi integridad física, continuaron lanzándome piedras y explosivos, me robaron el celular y me dieron persecución hasta el ínfimo minuto en que huía”, detalló el joven de 30 años en su denuncia ante la Policía Nacional interpuesta un día después.

Sin embargo, en redes sociales trascendieron algunas fotografías en las que se le ve subiendo a un vehículo, como marchándose del lugar, con su cara y su camisa limpias, como si nunca hubiera sido agredido.