Nasralla felicita a José SKast y contrasta rapidez electoral de Chile con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, felicitó este lunes a José Antonio Kast por su “inobjetable triunfo” en las elecciones presidenciales de Chile, en las que se impuso a la candidata de centroizquierda Jeannette Jara.

A través de una publicación en sus redes sociales, Nasralla resaltó que en Chile “la democracia prevalece” y subrayó la rapidez con la que se dieron a conocer los resultados el mismo día de los comicios, tras el cierre de las urnas.

El aspirante liberal comparó el proceso chileno con la situación en Honduras, donde, dos semanas después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, aún no se conoce oficialmente quién será el presidente electo.

“Debemos aprender de las democracias como la de Chile, donde no deciden los gobernantes el crimen organizado y prevalece la voluntad popular”, expresó Nasralla al referirse a la diferencia entre ambos procesos electorales.