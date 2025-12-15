Nasralla felicita a José SKast y contrasta rapidez electoral de Chile con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, felicitó este lunes a José Antonio Kast por su “inobjetable triunfo” en las elecciones presidenciales de Chile, en las que se impuso a la candidata de centroizquierda Jeannette Jara.
A través de una publicación en sus redes sociales, Nasralla resaltó que en Chile “la democracia prevalece” y subrayó la rapidez con la que se dieron a conocer los resultados el mismo día de los comicios, tras el cierre de las urnas.
El aspirante liberal comparó el proceso chileno con la situación en Honduras, donde, dos semanas después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, aún no se conoce oficialmente quién será el presidente electo.
“Debemos aprender de las democracias como la de Chile, donde no deciden los gobernantes el crimen organizado y prevalece la voluntad popular”, expresó Nasralla al referirse a la diferencia entre ambos procesos electorales.
Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast @joseantoniokast por su inobjetable triunfo de hoy 14 de diciembre en las elecciones presidenciales de Chile. La democracia prevalece allá y la rapidez para dar los resultados el mismo día contrasta con Honduras...— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 15, 2025
Kast ganó las elecciones presidenciales de Chile el domingo, al derrotar por un amplio margen a Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario Gabriel Boric, con más del 99% de los votos escrutados.
En Honduras, las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre han estado marcadas por la inactividad del portal de divulgación de resultados y por desacuerdos entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El escrutinio especial, clave para definir el resultado de la contienda presidencial entre Nasralla y el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, estaba previsto para iniciar el domingo 14 de diciembre o, a más tardar, este lunes 15, según las autoridades electorales.
No obstante, problemas técnicos y desacuerdos entre los consejeros del CNE continúan retrasando el inicio del recuento especial de al menos 2, 773 actas que presentan inconsistencias.