Xiomara Castro felicita a José Antonio Kast por su triunfo presidencial en Chile

La presidenta Xiomara Castro felicitó a José Antonio Kast por su victoria en Chile, mientras en Honduras sigue pendiente el resultado oficial de las elecciones

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 07:16
La presidenta Xiomara Castro felicitó a José Antonio Kast por su victoria en Chile.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, ante la izquierdista Jeannette Jara.

"Felicito a @JoseAntonioKast por haber sido electo Presidente de la hermana República de Chile. Los procesos democráticos y pacíficos fortalecen la relación histórica entre nuestros pueblos y consolidan la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Felicidades al pueblo chileno", indicó Castro en la red social X.

Kast se impuso en los comicios de Chile a Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric.

La mandataria hondureña, del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), sigue sin conocer quién será su sucesor el 27 de enero de 2026 porque tras dos semanas de las elecciones generales en su país, del pasado 30 de noviembre, aún no ha finalizado el escrutinio por diversos problemas.

Gobiernos felicitan a José Kast por triunfo electoral en Chile

Según los resultados preliminares de las elecciones hondureñas difundidos hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato del conservador del Partido Nacional, Nasry 'Tito Asfura, es primero con 1,305,033 votos (40,54 %).

En el segundo puesto figura el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.261.849 papeletas (39,19 %), según el 99,80 % de las actas contabilizadas hasta ahora.

La candidata del oficialista partido Libre, Rixi Moncada, aparece en el tercer lugar del conteo con 621.188 sufragios (19,29 %).

Problemas técnicos y acusaciones mutuas entre los consejeros de la directiva del ente electoral hondureño siguen entorpeciendo un escrutinio especial que debió comenzar el sábado con al menos 2.773 actas electorales que presentan inconsistencias.

Desde el 30 de noviembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 30 días para dar a conocer los resultados oficiales de las elecciones hondureñas.

Disputas en el CNE retrasan escrutinio especial y aumentan tensión poselectoral en Honduras

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

