Xiomara Castro felicita a José Antonio Kast por su triunfo presidencial en Chile

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, ante la izquierdista Jeannette Jara.

"Felicito a @JoseAntonioKast por haber sido electo Presidente de la hermana República de Chile. Los procesos democráticos y pacíficos fortalecen la relación histórica entre nuestros pueblos y consolidan la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Felicidades al pueblo chileno", indicó Castro en la red social X.

Kast se impuso en los comicios de Chile a Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric.

La mandataria hondureña, del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), sigue sin conocer quién será su sucesor el 27 de enero de 2026 porque tras dos semanas de las elecciones generales en su país, del pasado 30 de noviembre, aún no ha finalizado el escrutinio por diversos problemas.