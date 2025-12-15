Nasry Asfura celebra resultado electoral en Chile y felicita a José Antonio Kast

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, "por la voluntad soberana del pueblo chileno".

"Felicitaciones, presidente electo @joseantoniokast, por su triunfo; por la voluntad soberana del pueblo chileno y su compromiso con la defensa de la democracia y libertad", indicó Asfura en un mensaje en la red social X.

"Desde Honduras, le manifestamos nuestro deseo de que su gobierno fortalezca la unidad de los pueblos democráticos, la amistad, la cooperación y el desarrollo entre nuestras naciones", añade el mensaje.

Kast ganó el domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99% de los votos escrutados.