“Déjame ir a mi país”: Murray Paul Farmer envía mensaje al presidente Asfura en audiencia

Tegucigalpa, Honduras.-El ciudadano estadounidense Murray Paul Farmer, señalado por el presunto delito de fraude contra el Estado de Honduras, envió un mensaje directo al presidente Nasry Asfura en medio del proceso judicial que enfrenta en el país.
El empresario se presentó este miércoles a su audiencia inicial, donde reiteró su postura y aseguró que el gobierno hondureño mantiene una deuda pendiente por obras ejecutadas con fondos propios.
“Señor presidente, le pido por favor que me paguen; yo cumplí a su país con las obras con mi propio dinero. Usted es constructor también y sabe exactamente lo que significa que no le paguen lo que uno construyó, por favor, honra esa deuda conmigo, déjame ir a mi país, por favor. ¿Cómo es posible que esté arrestado en un país donde al presidente le consta que hice las obras?”, expresó Farmer.
El caso contra el empresario tiene sus orígenes en contratos adjudicados tras el paso del huracán Mitch a finales de la década de 1990, cuando su empresa participó en proyectos de infraestructura, principalmente en sistemas de agua potable y alcantarillado.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el proceso está vinculado a un laudo arbitral que habría sido irregular y que derivó en un perjuicio económico millonario para el Estado hondureño, obligándolo a pagar más de 3,000 millones de lempiras.
Las autoridades sostienen que Farmer habría sido favorecido mediante acciones dolosas dentro de este proceso; sin embargo, el empresario ha rechazado las acusaciones y asegura que se trata de una reclamación legítima por obras que, según afirma, fueron ejecutadas y nunca pagadas.
En reiteradas ocasiones ha manifestado que es inocente y que, por el contrario, el Estado le adeuda dinero por al menos 21 proyectos realizados en distintas zonas del país.
Actualmente, Murray enfrenta medidas judiciales como arresto domiciliario y prohibición de salida de Honduras mientras avanza el proceso penal en su contra.