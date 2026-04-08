“Déjame ir a mi país”: Murray Paul Farmer envía mensaje al presidente Asfura en audiencia

Tegucigalpa, Honduras.-El ciudadano estadounidense Murray Paul Farmer, señalado por el presunto delito de fraude contra el Estado de Honduras, envió un mensaje directo al presidente Nasry Asfura en medio del proceso judicial que enfrenta en el país.

El empresario se presentó este miércoles a su audiencia inicial, donde reiteró su postura y aseguró que el gobierno hondureño mantiene una deuda pendiente por obras ejecutadas con fondos propios.

“Señor presidente, le pido por favor que me paguen; yo cumplí a su país con las obras con mi propio dinero. Usted es constructor también y sabe exactamente lo que significa que no le paguen lo que uno construyó, por favor, honra esa deuda conmigo, déjame ir a mi país, por favor. ¿Cómo es posible que esté arrestado en un país donde al presidente le consta que hice las obras?”, expresó Farmer.