Muere Hada Ondina Mejía, alcaldesa de La Venta, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes -30 de septiembre- se confirmó el fallecimiento de Hada Ondina Mejía Tábora, quien se desempeñaba como la actual alcaldesa del municipio de La Venta en Francisco Morazán. La noticia fue compartida por la corporación municipal. Mejía Tábora presentaba problemas de salud que derivaron hasta su deceso en este día.

A través de una nota de duelo, la alcaldía de La Venta acordó "lamentar profundamente el deceso de nuestra alcaldesa municipal, abogada Hada Ondina Mejía Tábora, orar para que la paz y el consuelo del Señor Jesús sean sobre su familia en este díficil momento de dolor". Además, la municipalidad afirma que la recordará como "una gran madre, hermana, amiga y alcaldesa de este municipio por su arduo trabajo". De igual forma, la Asociación de Municipalidad de Honduras (Amhon) expresó sus condolencias y solidaridad hacia la familia y amistades de la edil, lamentando que su pérdida deja "un profundo vacío en el seno de su familia, esposo, hijos y amistades". Tanto la municipalidad de La Venta como la Amhon acordaron decretar tres días de duelo sin suspensión de labores.

A las condolencias también se sumó la Dirección Departamental de Educación de La Venta. "Rogamos a Dios por el eterno descanso de la señora abogada Hada Ondina Mejía Tábora. Que en paz descanse", escribió la dirección en su nota de duelo.