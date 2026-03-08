Movimiento Pro Vida critica al femenismo radical y rechaza la PAE en el Día Internacional de la Mujer

Señala que se han impulsado políticas orientadas a la legalización y promoción del aborto, además de la difusión de la ideología de género que está afectando "seriamente" la formación de niños y jóvenes, y que ha permitido el reconocimiento de las uniones del mismo sexo.

En un comunicado, criticó que en los últimos años se ha promovido agendas ideológicas que van más allá de la defensa de la dignidad de la mujer bajo el discurso de los derechos reproductivos e impulsadas por el "feminismo radical".

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento Pro Vida de Honduras reconoció a la mujer hondureña y su labor en la familia, al mismo tiempo que criticaron y rechazaron el uso de la PAE en el país y el feminismo radical.

Además, rechazaron cualquier intento de presentar el aborto como un derecho de la mujer.

De igual forma, aseguró que la PAE incrementa la vulnerabilidad de la mujer y la convierte en una víctima del aborto, por lo que piden que sea prohibido su uso en el país.

El movimiento indicó que las injerencias de los grupos feministas se intensificaron durante el gobierno de Xiomara Castro, donde se autorizó el uso de la PAE que solo ha promovido la promiscuidad sexual en los adolescentes.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo queremos expresar nuestro reconocimiento y respeto a la mujer hondureña, que día a día sostiene la familia, forma a las nuevas generaciones y contribuye al desarrollo de nuestra sociedad.

Sin embargo, también consideramos necesario señalar que en los últimos años esta fecha ha sido utilizada por el feminismo radical para promover agendas ideológicas que van mucho más allá de la legítima defensa de la dignidad de la mujer.

Bajo el discurso de los llamados “derechos reproductivos”, “salud sexual”, “derecho a decidir” y más, estos grupos han impulsado políticas orientadas a la legalización y promoción del aborto, la difusión de la ideología de género en todos los espacios de la vida pública de nuestra sociedad y el reconocimiento de las uniones del mismo sexo.

Desgraciadamente, la ideología de género ha permeado los centros educativos de prácticamente todo el sistema educativo, afectando seriamente la formación de niños y jóvenes.

En Honduras, la injerencia de los grupos feministas se profundizó cuando durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se autorizó nuevamente el acceso a la PAE (píldora anticonceptiva de emergencia). Esto como reconocimiento a los grupos feministas.

No obstante, desde el Movimiento Pro Vida advertimos que esta medida ha traído un severo aumento en la promiscuidad sexual y un empobrecimiento de la salud física y emocional de las adolescentes.

Denunciamos con profunda preocupación esta política insensata de salud pública que permite y promueve la distribución de este abortivo indiscriminadamente y sin ninguna advertencia o contraindicación.

El consumo se ha normalizado entre jovencitas, lo que a su vez facilita el abuso y el incesto. La PAE incrementa la vulnerabilidad de la mujer y la convierte en una víctima del aborto con todas las consecuencias del síndrome postaborto, enfermedades de transmisión sexual, etc.

Por esta razón, reiteramos nuestro rechazo a cualquier intento de presentar el aborto como un derecho de la mujer.

La vida humana debe ser protegida desde su concepción hasta su muerte natural.

Por lo tanto, la PAE, un abortivo farmacológico, debe ser prohibida en nuestro país.

En este 8 de marzo reafirmamos nuestro compromiso de defender la vida, la familia y la dignidad de la mujer.

No olvidemos que la verdadera defensa de la mujer reconoce el valor intrínseco de la maternidad y de toda vida humana.

Honduras – marzo – 2026