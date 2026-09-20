Monseñor Nácher llama a garantizar salarios justos y una vida digna

Tegucigalpa, Honduras.-El arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher, llamó este domingo 20 de septiembre a reflexionar sobre la dignidad de las personas y la necesidad de garantizar una retribución justa para quienes trabajan. Nácher centró parte de su mensaje de la homilía de este día en la parábola de los trabajadores contratados para laborar en una viña, relatada en el Evangelio correspondiente a este domingo. Explicó que, en aquella época, era habitual contratar y pagar a los jornaleros al finalizar la jornada, debido a que dependían de ese ingreso para el sustento diario de sus familias.

El arzobispo señaló que la parábola rompe con la lógica de una recompensa estrictamente proporcional al tiempo trabajado, ya que el propietario de la viña decidió entregar un denario completo incluso a quienes habían laborado solamente durante las últimas horas. Según explicó, el denario representaba la paga acordada y justa, por lo que el propietario no estaba cometiendo una injusticia al entregar la misma cantidad a todos, sino que actuaba bajo una lógica centrada en la bondad y las necesidades de las personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Vivimos aguardando una recompensa inmediata y proporcional", expresó Nácher, al advertir que la búsqueda de una retribución rápida puede llevar a reducir la vida "a un intercambio mercantil". El religioso también vinculó la enseñanza de la parábola con la doctrina católica sobre el salario justo y citó al papa León XIV para destacar que la remuneración de los trabajadores no debe estar determinada únicamente por las condiciones del mercado.

"El papa León XIV nos recuerda la doctrina católica sobre el salario justo, por el que este no puede determinarse únicamente por las fuerzas del marcado, sino que el criterio central de la economía debe ser la dignidad de cada persona", puntualizó. Asimismo, hizo referencia al concepto de magnífica humanitas para señalar que un salario justo debe tomar en cuenta la dignidad del trabajador, contribuir al bien común y permitir que este y su familia tengan condiciones de vida dignas. "La contratación y el pago al día era costumbre en la época para no retener el salario del obrero que lo necesitaba para el sustento diario de su familia, una situación que no nos es tan extraña en nuestros ambientes", dijo. Nácher sostuvo que el mensaje de la parábola plantea una lógica que va más allá de los méritos individuales y de los criterios exclusivamente económicos al momento de establecer una retribución.