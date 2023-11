Ministro de Seguridad niega llamado del CN para interpelación

“No se me ha hecho ninguna interpelación. Están hablando de oposición y términos políticos, nosotros no somos políticos, nosotros nos debemos a un estamento jurídico establecido. Somos una institución basada en ley, somos profesionales, somos apolíticos y eso es lo que debe privar en nuestras actuaciones”, apuntó Sánchez.

De igual forma, el funcionario de gobierno manifestó que estarán brindando seguridad a la marcha convocada por el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) para este sábado -11 de noviembre- a la par que rechazó la Policía Nacional esté apoyando al oficialismo.

“Nosotros no apoyamos grupos, nosotros respetamos la ley. Ustedes me han visto en la calle dirigiendo operativos, de hecho se me acusó la vez pasada de marchar en una manifestación de Libre, mañana me van a ver marchar en una manifestación del BOC, es mi trabajo y para eso me pagan”, apuntó Sánchez.

El titular de la Secretaría de Seguridad reafirmó que brindarán un fuerte resguardo a la movilización de la oposición en la capital con el fin de evitar que surjan incidentes violentos.