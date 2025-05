MP solicita que Interpol fije alerta roja para capturar a Romeo Vásquez

"Doña Miriam vendía baleadas. Ahorró con sudor cada lempira. Lo metió en Koriun y lo perdió todo. El gobierno lo sabía, no hizo nada. Hoy no le devuelven ni la mirada, pero sí tienen tiempo para inventar shows, para pedir mi captura, para fabricar cortinas de humo. ¿Les importa el pueblo? Ni un poco. ¿Quieren justicia? Usen el dinero que ofrecen por mi cabeza y désenlo a los que lo perdieron todo porque a ellos no los persiguen. Los abandonan", dijo Vásquez.



En marzo pasado, el general hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los defensores de derechos humanos denunciando una persecución política en su contra.