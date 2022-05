Ministerio Público solicita incautación de bienes del extraditado Juan Carlos Bonilla

La Fiscalía, a través de un comunicado, sostiene que el extraditado no puede justiciar la cantidad de diez millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento un lempiras con 47 centavos (L.10,689,101.47).

Además un terreno en Ciudad Jardín, Choloma, Cortés , tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias, que de acuerdo a las diligencias de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UFADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) no tienen lícita procedencia.

Acciones para beneficiar al narcotráfico

Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur dijo que “en lugar de usar su posición de alto poder como jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias ‘El Tigre’, explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos. Su extradición demuestra que nadie está exento en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”.

Por su parte, la administradora de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, dijo que “el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos socios, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros narcotraficantes con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal”.

A criterio de Milgram, “El Tigre” “traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de aplicación de la ley para encubrir sus crímenes”.

“La extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos. La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”, advirtió.