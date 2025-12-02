Mauricio Rivera: "No hay indulto gratis... que se prepare el familión"

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera, aseguró este martes que miembros de la familia presidencial actual están en la lista de investigación de la justicia de Estados Unidos, tras la liberación por indulto al expresidente Juan Orlando Hernández.

"Tiene que preocuparse el Familión, no hay indulto gratis, Juan Orlando Hernández lo soltaron, lo soltaron, pero a cambio de Héctor Zelaya, que se prepare el Familión, porque viene información trascendental y crucial", aseguró Rivera, durante una entrevista a RCV que compartió en su perfil de X/Twitter.