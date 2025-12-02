Mauricio Rivera: "No hay indulto gratis... que se prepare el familión"

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera, aseguró este martes que miembros de la familia presidencial actual están en la lista de investigación de la justicia de Estados Unidos, tras la liberación por indulto al expresidente Juan Orlando Hernández.
"Tiene que preocuparse el Familión, no hay indulto gratis, Juan Orlando Hernández lo soltaron, lo soltaron, pero a cambio de Héctor Zelaya, que se prepare el Familión, porque viene información trascendental y crucial", aseguró Rivera, durante una entrevista a RCV que compartió en su perfil de X/Twitter.
El político -que renunció a Libre tras quedar fuera del proceso electoral en las internas del 9 de marzo de 2025-, dijo que "Carlón va a ser extraditado", sobre el caso de Héctor Zelaya, dijo que Estados Unidos "ya tiene los expedientes de Héctor Zelaya y Juan Orlando Hernández habló".
Comienza el crujir de dientes del familion. ¡JOH dió información de Héctor Zelaya! pic.twitter.com/8Q3ziZYptZ— Mauricio Rivera🇭🇳 (@MauricioRLTV) December 2, 2025
Rivera insistió en que tiene información real desde Nueva York, "Héctor Zelaya ya está en la lista de investigación de Estados Unidos". Además, recordó que "ahí salió un implicado en una reunión de narcotraficantes para asesinar al Zar Antidrogas, ahí está en los expedientes".
El exdiputado de Choluteca amplió que Juan Orlando Hernández "ha soltado toda la información para que lo indulten, ese indulto no es gratis, así que pueblo hondureño, empiece el crujir de dientes para la familia Zelaya".