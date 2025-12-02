  1. Inicio
Mauricio Rivera: "No hay indulto gratis... que se prepare el familión"

El político dijo que "Carlón va a ser extraditado", sobre el caso de Héctor Zelaya, dijo que Estados Unidos "ya tiene los expedientes y que JOH habló"

  02 de diciembre de 2025
Mauricio Rivera: No hay indulto gratis... que se prepare el familión

El exdiputado de Choluteca amplió que Juan Orlando Hernández "ha soltado toda la información para que lo indulten".

Captura de video.

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera, aseguró este martes que miembros de la familia presidencial actual están en la lista de investigación de la justicia de Estados Unidos, tras la liberación por indulto al expresidente Juan Orlando Hernández.

"Tiene que preocuparse el Familión, no hay indulto gratis, Juan Orlando Hernández lo soltaron, lo soltaron, pero a cambio de Héctor Zelaya, que se prepare el Familión, porque viene información trascendental y crucial", aseguró Rivera, durante una entrevista a RCV que compartió en su perfil de X/Twitter.

El político -que renunció a Libre tras quedar fuera del proceso electoral en las internas del 9 de marzo de 2025-, dijo que "Carlón va a ser extraditado", sobre el caso de Héctor Zelaya, dijo que Estados Unidos "ya tiene los expedientes de Héctor Zelaya y Juan Orlando Hernández habló".

"Mel" Zelaya a Donald Trump tras otorgar indulto a JOH: ¿Cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?

Rivera insistió en que tiene información real desde Nueva York, "Héctor Zelaya ya está en la lista de investigación de Estados Unidos". Además, recordó que "ahí salió un implicado en una reunión de narcotraficantes para asesinar al Zar Antidrogas, ahí está en los expedientes".

El exdiputado de Choluteca amplió que Juan Orlando Hernández "ha soltado toda la información para que lo indulten, ese indulto no es gratis, así que pueblo hondureño, empiece el crujir de dientes para la familia Zelaya".

Juan Orlando Hernández queda en libertad: ¿Dónde está y qué pasará con él?

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

