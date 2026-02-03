Masa de aire frío mantiene ambiente fresco y lluvias débiles este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.-Una masa de aire frío continúa influyendo este miércoles 4 febrero en las condiciones climáticas de Honduras, generando un ambiente fresco y mayormente seco en la mayor parte del territorio nacional. El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, explicó que este sistema mantiene temperaturas bajas, especialmente durante la madrugada y la noche, con escasa humedad en amplias zonas del país. “Continuamos con esta masa de aire frío, el cual nos estará dando condiciones bastante frescas, así como también secas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló Ochoa durante su informe meteorológico.

No obstante, el viento del este y noreste tendrá incidencia durante las horas de la tarde, cuando se esperan lluvias y lloviznas débiles y aisladas en sectores específicos del país. "El viento del este y el noreste en horas de la tarde nos estará generando lo que son lluvias y lloviznas débiles, aisladas más que todo en el sector norte, occidente, central y oriental", precisó el pronosticador de Cenaos. En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé oleaje normal en el Golfo de Fonseca, con alturas de entre 1 y 3 pies, mientras que en la costa norte el mar estará ligeramente alterado. Para el litoral Caribe, Ochoa indicó que el oleaje oscilará entre 2 y 4 pies, sin que se reporten condiciones extremas para la navegación menor.

Temperaturas