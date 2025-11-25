  1. Inicio
Más de 2,000 candidatos se disputarán 447 cargos de elección popular

A cuatro días de las elecciones generales, un total de 2.335 candidatos competirán por 447 cargos en todos los niveles de elección

  • 25 de noviembre de 2025 a las 15:19
Cinco fuerzas políticas medirán fuerzas este domingo en una contienda marcada por alta competencia y diversidad de aspirantes.

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 2,335 candidatos de las cinco fuerzas políticas que participarán en los comicios generales se disputarán 447 cargos de elección popular el domingo 30 de noviembre.

En la contienda presidencial figuran Salvador Nasralla por el Partido Liberal; Nasry Asfura por el Partido Nacional; Nelson Ávila por el Partido Innovación y Unidad (Pinu); Rixi Moncada por el Partido Libertad y Refundación (Libre); y Mario “Chano” Rivera, de la Democracia Cristiana, quien renunció a su aspiración y se sumó a la campaña de Nasralla.

El día de las elecciones se elegirán 256 diputados al Congreso Nacional -128 propietarios e igual número de suplentes-, un presidente de la República con sus tres designados, y 40 parlamentarios al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 20 propietarios y 20 suplentes.

En el nivel municipal, se disputarán 298 alcaldías, lo que implica elegir el mismo número de vicealcaldías y 2,168 regidores.

El censo electoral definitivo del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma que 6,425,707 hondureños están habilitados para votar el 30 de noviembre, y que la principal concentración de votantes se dará en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.

Además, en doce ciudades de Estados Unidos, 399,537 hondureños habilitados en el extranjero podrán ejercer su derecho al sufragio.

