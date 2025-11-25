Más de 2,000 candidatos se disputarán 447 cargos de elección popular

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 2,335 candidatos de las cinco fuerzas políticas que participarán en los comicios generales se disputarán 447 cargos de elección popular el domingo 30 de noviembre.

En la contienda presidencial figuran Salvador Nasralla por el Partido Liberal; Nasry Asfura por el Partido Nacional; Nelson Ávila por el Partido Innovación y Unidad (Pinu); Rixi Moncada por el Partido Libertad y Refundación (Libre); y Mario “Chano” Rivera, de la Democracia Cristiana, quien renunció a su aspiración y se sumó a la campaña de Nasralla.

El día de las elecciones se elegirán 256 diputados al Congreso Nacional -128 propietarios e igual número de suplentes-, un presidente de la República con sus tres designados, y 40 parlamentarios al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 20 propietarios y 20 suplentes.

En el nivel municipal, se disputarán 298 alcaldías, lo que implica elegir el mismo número de vicealcaldías y 2,168 regidores.