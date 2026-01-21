Más de 150 evacuados en el litoral atlántico dejan lluvias por frente frío

La ceiba, Atlántida.- Las lluvias generadas por el frente frío que impacta con mayor fuerza el litoral atlántico del país han dejado a su paso desbordamientos de ríos, daños materiales y cientos de familias damnificadas en varios municipios del departamento de Atlántida.
De acuerdo con datos oficiales, 154 personas fueron evacuadas y trasladadas a distintos albergues. De ellas, 47 corresponden al municipio de Tela: 12 habitantes de la colonia 15 de Septiembre (seis niños y seis adultos) y 35 de la colonia Lempira (16 niños y 19 adultos). Asimismo, 25 personas fueron evacuadas en el municipio de Arizona.
En tanto, en la colonia Villa Neen, en La Ceiba -la zona más afectada por las inundaciones-, se evacuaron 14 familias, integradas por 69 personas, quienes fueron llevadas al polideportivo del Instituto Manuel Bonilla, habilitado como albergue.
De igual manera, 13 personas fueron resguardadas en la iglesia Pacto Profético, luego de que parte de la colonia Armenia Bonito quedara bajo el agua.
Las familias damnificadas alertaron a las autoridades de socorro desde la madrugada del martes, cuando el nivel del agua comenzó a ingresar a sus viviendas.
Desde ese momento, miembros del Cuerpo de Bomberos, efectivos del Primer Batallón de Infantería Marina, personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) realizaron labores de evacuación durante aproximadamente cinco horas.
Afectaciones materiales
Hasta anoche, las personas afectadas continuaban albergadas debido a que las lluvias persistían en la zona. Los ríos Hicaque y Leán, en Arizona, así como el Papaloteca, en Jutiapa, se desbordaron, dejando 66 comunidades incomunicadas, según reportes oficiales de Copeco.Del total de comunidades afectadas, 36 se ubican en Tela, 12 en La Ceiba (zona de la cuenca del río Cangrejal), siete en Arizona y La Masica, cinco en Jutiapa y dos en San Francisco.
En la comunidad de Agua Dulce, Jutiapa, se reportó una vivienda totalmente destruida debido a la fuerza de la corriente. Además, el departamento de Atlántida registra 66 zonas sin acceso terrestre a causa de inundaciones y derrumbes.
Personal de ingeniería de la Alcaldía de La Ceiba trabajó en el restablecimiento del paso hacia la cuenca del Cangrejal, luego de un derrumbe de grandes proporciones registrado a la altura del balneario Los Lobos, que dejó incomunicadas a unas 12 aldeas que conectan con la ciudad. En otros sectores del litoral atlántico, como Colón, el Cuerpo de Bomberos no reportó incidencias mayores.