Más de 10 cursos de inglés en línea gratis: así pueden acceder maestros y estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- Maestros y estudiantes tendrán acceso a más de 10 cursos de inglés gratuitos ofrecidos por Estados Unidos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de sus programas educativos, impulsa cursos en línea de inglés con el objetivo de brindar acceso a recursos de alta calidad, fortalecer las habilidades en el idioma y ampliar las oportunidades académicas y profesionales.
Los MOOCs (Massive Open Online Courses) son oportunidades de formación profesional dirigidas a docentes y estudiantes de inglés, que pueden completarse en línea, desde casa y de manera gratuita.
Cursos para maestros
En cuanto a los cursos disponibles, existen los MOOCs Facilitados de Formación Docente, dirigidos a maestros que deseen fortalecer sus competencias pedagógicas.
Entre ellos se encuentra el Professional Development for Teacher Trainers (ASU), cuyas inscripciones están habilitadas del 22 de diciembre al 23 de febrero y se desarrollará del 26 de febrero al 2 de marzo.
También está disponible el curso Using Educational Technology (ISU), con inscripciones del 23 de marzo al 25 de mayo y una duración del 27 de abril al 1 de junio.
Otro curso es Creating and Implementing Online Courses (ASU), con período de inscripción del 22 de junio al 24 de agosto y desarrollo del 27 de julio al 31 de agosto.
Asimismo, se ofrece Intro to Contemporary English Language Teaching Methods (UD), con inscripciones del 21 de septiembre al 23 de noviembre y una duración del 26 de octubre al 30 de noviembre.
Por otro lado, están los MOOCs Autoguiados de Formación Docente, que permiten a los participantes avanzar a su propio ritmo. Entre ellos se encuentra Fostering Student Motivation and Engagement, que se impartirá del 12 de enero al 6 de abril, con cierre de inscripción el 30 de marzo.
También está Teaching English to Young Learners, programado del 13 de abril al 6 de julio, con cierre de inscripción el 29 de junio.
Se suma Teaching English Academic Writing to Speakers of Other Languages, que se desarrollará del 13 de julio al 5 de octubre y cerrará inscripciones el 28 de septiembre.
Finalmente, Teaching English to Large Classes se impartirá del 12 de octubre al 4 de enero de 2027, con cierre de inscripción el 28 de diciembre.
Curso para estudiantes
En el caso de los estudiantes, se ofrecen cursos como Inglés para Profesionales del Turismo, Inglés para Negocios y Emprendimiento e Inglés para el Desarrollo Profesional.
Estos tres cursos se impartirán en cuatro ciclos durante 2026.
El primer ciclo se desarrollará del 5 de enero al 30 de marzo, con cierre de inscripción el 23 de marzo.
El segundo ciclo será del 6 de abril al 29 de junio, con cierre el 22 de junio.
El tercer ciclo se impartirá del 6 de julio al 28 de septiembre, con cierre el 21 de septiembre. Finalmente, el cuarto ciclo se desarrollará del 5 de octubre al 28 de diciembre, con cierre de inscripción el 21 de diciembre.
Para más información, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web de OPEN MOOC y buscar el curso en el que deseen inscribirse.