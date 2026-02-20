Más de 10 cursos de inglés en línea gratis: así pueden acceder maestros y estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- Maestros y estudiantes tendrán acceso a más de 10 cursos de inglés gratuitos ofrecidos por Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de sus programas educativos, impulsa cursos en línea de inglés con el objetivo de brindar acceso a recursos de alta calidad, fortalecer las habilidades en el idioma y ampliar las oportunidades académicas y profesionales. Los MOOCs (Massive Open Online Courses) son oportunidades de formación profesional dirigidas a docentes y estudiantes de inglés, que pueden completarse en línea, desde casa y de manera gratuita.

Cursos para maestros

En cuanto a los cursos disponibles, existen los MOOCs Facilitados de Formación Docente, dirigidos a maestros que deseen fortalecer sus competencias pedagógicas. Entre ellos se encuentra el Professional Development for Teacher Trainers (ASU), cuyas inscripciones están habilitadas del 22 de diciembre al 23 de febrero y se desarrollará del 26 de febrero al 2 de marzo. También está disponible el curso Using Educational Technology (ISU), con inscripciones del 23 de marzo al 25 de mayo y una duración del 27 de abril al 1 de junio. Otro curso es Creating and Implementing Online Courses (ASU), con período de inscripción del 22 de junio al 24 de agosto y desarrollo del 27 de julio al 31 de agosto.

Asimismo, se ofrece Intro to Contemporary English Language Teaching Methods (UD), con inscripciones del 21 de septiembre al 23 de noviembre y una duración del 26 de octubre al 30 de noviembre.

Por otro lado, están los MOOCs Autoguiados de Formación Docente, que permiten a los participantes avanzar a su propio ritmo. Entre ellos se encuentra Fostering Student Motivation and Engagement, que se impartirá del 12 de enero al 6 de abril, con cierre de inscripción el 30 de marzo.

También está Teaching English to Young Learners, programado del 13 de abril al 6 de julio, con cierre de inscripción el 29 de junio.

Se suma Teaching English Academic Writing to Speakers of Other Languages, que se desarrollará del 13 de julio al 5 de octubre y cerrará inscripciones el 28 de septiembre.

Finalmente, Teaching English to Large Classes se impartirá del 12 de octubre al 4 de enero de 2027, con cierre de inscripción el 28 de diciembre.



Curso para estudiantes