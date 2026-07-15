Más de 3,800 apicultores fortalecen la producción de miel en el territorio nacional

Tegucigalpa, Honduras.-Más de 3,800 apicultores organizados, que manejan alrededor de 40,000 colmenas, producen anualmente más de 800,000 kilogramos de miel, generando ingresos para miles de familias y aportando al desarrollo de las economías rurales.
Con el propósito de seguir con el fortalecimiento del rubro, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro), mantiene un programa de asistencia técnica y capacitación dirigido a mejorar el manejo de las colmenas, elevar la productividad y garantizar una miel de mayor calidad.
Como parte de ese acompañamiento, Honduras será sede del Congreso Centroamericano de Apicultura, que se realizará del 22 al 24 de julio en Comayagua, con el respaldo de la SAG, Heifer International y la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Socodevi).
El encuentro reunirá a productores, técnicos y especialistas de siete países para intercambiar experiencias y conocer nuevas tecnologías aplicadas a la producción apícola.
Entre los principales temas que se desarrollarán destacan: manejo eficiente de colmenas, prevención y control de enfermedades, buenas prácticas apícolas, innovación tecnológica y estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático, factores que inciden directamente en la productividad del sector.
El director de Pronagro, Javier Quan, señaló que "el fortalecimiento de las capacidades de los productores es clave para que la apicultura continúe creciendo y generando oportunidades en las zonas rurales".
"Desde la SAG estamos fortaleciendo al sector apícola con asistencia técnica y capacitación permanente para mejorar el manejo de las colmenas, prevenir enfermedades e incrementar la productividad", dijo Quan.
"Espacios como el Congreso Centroamericano de Apicultura permiten que nuestros productores accedan a nuevas tecnologías, intercambien experiencias y fortalezcan sus capacidades para hacer de esta actividad una fuente de desarrollo más rentable y sostenible", recalcó el director de Pronagro.
El apoyo técnico que brinda la SAG también se desarrolla mediante proyectos como Comrural, Proccidente y Pronorte, que promueven buenas prácticas de producción, fortalecen la sanidad apícola y contribuyen a mejorar el rendimiento de las colmenas.
Además de la importancia económica, la apicultura desempeña un papel esencial en la polinización de los cultivos y la conservación de la biodiversidad, por lo que su fortalecimiento representa una apuesta para impulsar una producción agroalimentaria más sostenible y resiliente.