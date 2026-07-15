Más de 3,800 apicultores fortalecen la producción de miel en el territorio nacional

Tegucigalpa, Honduras.-Más de 3,800 apicultores organizados, que manejan alrededor de 40,000 colmenas, producen anualmente más de 800,000 kilogramos de miel, generando ingresos para miles de familias y aportando al desarrollo de las economías rurales. Con el propósito de seguir con el fortalecimiento del rubro, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro), mantiene un programa de asistencia técnica y capacitación dirigido a mejorar el manejo de las colmenas, elevar la productividad y garantizar una miel de mayor calidad.

Como parte de ese acompañamiento, Honduras será sede del Congreso Centroamericano de Apicultura, que se realizará del 22 al 24 de julio en Comayagua, con el respaldo de la SAG, Heifer International y la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Socodevi). El encuentro reunirá a productores, técnicos y especialistas de siete países para intercambiar experiencias y conocer nuevas tecnologías aplicadas a la producción apícola. Entre los principales temas que se desarrollarán destacan: manejo eficiente de colmenas, prevención y control de enfermedades, buenas prácticas apícolas, innovación tecnológica y estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático, factores que inciden directamente en la productividad del sector.