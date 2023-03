Marlene Alvarenga culpa a Salvador Nasralla por la muerte de su hijo: ‘Tiene que pagar lo que hizo’

”El me dijo ‘¿sabes qué?, te maldigo y se te va a morir un hijo’”, recordó la excandidata presidencial. “Lo dijo emocionalmente, pero lo dijo, lo lanzó, declaró esa palabra sobre mi hijo”, agregó.

Según Alvarenga, ella no estuvo de acuerdo con Nasralla debido a que para votar contra alguien debe conocer los antecedentes policiales y penales para cumplir lo que dice la Constitución, por lo que su negación fue motivo para la supuesta maldición.

“En el 2016, él -Salvador Nasralla- lanzó una maldición sobre mí. Estabamos en una reunión y me dijo tienes que votar en contra de esa Corte Suprema de Justicia y yo le pregunté bajo qué argumento, a lo que él dijo ‘porque es una orden mía’”, contó.

Alvarenga reconoció que cuando murió su pequeño Joel Alvarenga el pasado 10 de febrero, a causa de un paro cardíaco, las palabras del designado presidencial regresaron a su mente y ahora está convencida que no se trató solamente de una maldición.

“Él -Salvador Nasralla- es el responsable, tiene que pagar lo que hizo porque las maldiciones son bien delicadas y más en el mundo oscuro y en el que él se mueve. Lo que este hombre me lanzó no es por decirlo sino que él hizo más para que se ejecutara y reconozco que me partió el alma pero estoy viva”, finalizó.

Las crudas declaraciones de Marlene Alvarenga causaron revuelo en redes sociales debido a la gravedad de los señalamientos, sin embargo, hasta el momento Salvador Nasralla no se ha pronunciado al respecto.