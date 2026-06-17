María Antonieta Mejía envía mensaje a familiares de policías fallecidos en accidente en El Rodeo

Tegucigalpa, Honduras.-La designada presidencial María Antonieta Mejía reaccionó al accidente de tránsito ocurrido este miércoles en el sector de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, que dejó siete agentes de la Policía Nacional fallecidos y varios heridos.

A través de un mensaje en la red social X, la funcionaria expresó sus condolencias a los familiares de los uniformados que perdieron la vida en el percance.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del trágico accidente ocurrido este día en la carretera CA-5, que ha cobrado la vida de siete valientes agentes de nuestra Policía Nacional y ha dejado varios más gravemente heridos”, manifestó.