María Antonieta Mejía envía mensaje a familiares de policías fallecidos en accidente en El Rodeo

Tegucigalpa, Honduras.-La designada presidencial María Antonieta Mejía reaccionó al accidente de tránsito ocurrido este miércoles en el sector de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, que dejó siete agentes de la Policía Nacional fallecidos y varios heridos.
A través de un mensaje en la red social X, la funcionaria expresó sus condolencias a los familiares de los uniformados que perdieron la vida en el percance.
“Con profundo pesar recibimos la noticia del trágico accidente ocurrido este día en la carretera CA-5, que ha cobrado la vida de siete valientes agentes de nuestra Policía Nacional y ha dejado varios más gravemente heridos”, manifestó.
Con profundo pesar recibimos la noticia del trágico accidente ocurrido este día en la carretera CA-5, que ha cobrado la vida de siete valientes agentes de nuestra Policía Nacional y ha dejado varios más gravemente heridos.— Maria Antonieta Mejia (@manton15) June 18, 2026
Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de...
“Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de Delmis Espinoza, Keylin Benavides, Esmelin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zúñiga y Dulce Suárez. Que Dios les conceda fortaleza, consuelo y resignación en estos momentos de inmenso dolor”, expresó.
La designada también se refirió a los agentes que resultaron lesionados durante el accidente. “Nuestra solidaridad también está con los agentes lesionados, para quienes elevamos nuestras oraciones deseando su pronta y completa recuperación”, indicó.
Mejía agregó: “Honduras está de luto. Hoy despedimos a servidores públicos que cumplían con su deber al servicio de la nación. Su entrega y compromiso permanecerán en nuestra memoria. Descanse en paz cada uno de ellos”.