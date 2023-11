Gobierno rechaza reprobación en Cuenta del Milenio: “Honduras no la merece”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rechazando la reprobación de ocho indicadores y asegurando que no se tomaron en cuenta algunas acciones, reaccionó el gobierno de Honduras sobre su exclusión de los fondos en la Cuenta del Milenio.

Sierra aseguró que el programa de la Cuenta del Milenio no fue “justo” con la calificación dada en el índice de control de corrupción, en el cual se pasó de un 6% a tan solo un 9%.

A criterio del funcionario, la Cuenta del Milenio no tomó en cuenta algunas acciones desde el gobierno para reducir los índices de corrupción del país.

“Tenemos una estrategia nacional anticorrupción que está en manos del Poder Ejecutivo y quiero saber si algunos de ustedes tienes conocimiento si hay algún caso emblemático de corrupción o algún funcionario metido en casos de corrupción. Todas estas cosas no fueron tomadas en cuenta y nos ponen una calificación que no la merece nuestro país”, inició diciendo.

Sierra aseguró que los personeros de la Cuenta del Milenio deberían hacer una visita al país para verificar el desarrollo del plan anticorrupción que, según contó, tiene la administración Castro.

“Se les invitó al país a que vengan a ver nuestro plan porque esto es un proceso, estamos haciendo todo lo necesario para que el otro año tengamos un compacto. Lo del fiscal general no tiene que ver con la actual evaluación y sin embargo voy a decir algo, todo lo aprobado por el Congreso es basado en ley y no hay ningún problema. Estamos bajo fuego desde el primer día de la presidenta Xiomara Castro, muchos sectores generan una percepción que no es la que tiene el pueblo”.