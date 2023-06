Marcelo Chimirri: “La casa estaba totalmente destruida, a mí me la entregó la OABI”

“Doña Gabriela Castellanos puede decir cualquier cosa, que eso sea cierto es muy diferente. No tengo que responderle, ella es una dama, yo soy un hombre, se va a ver mal que yo le responda”, expresó Chimirri a EL HERALDO.

“La casa ni siquiera la habitaba Cruz Roja, esa casa estaba totalmente destruida y abandonada. Ahí no había nadie”, aseguró el exfuncionario público.

“Yo no voy a contestar los ataques del CNA, el CNA tienes sus razones para atacar al gobierno; yo no formo parte del gobierno, que la señora diga lo que tenga que decir. Solo que ella estuvo allí, si ella estuvo allí y tiene fotografías, videos, testigos de lo que ella está diciendo, pues que los presente”, recalcó el denunciado.

Chimirri no presentó ninguna resolución del Juzgado de Privación de Dominio o de la misma OABI, en la que se autorizaba la devolución, precisó el CNA.

El exfuncionario en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales adujo que sus bienes incautados fueron adquiridos mucho antes de trabajar en el gobierno y por eso fue a reclamar su casa, porque según él, la Ley de Amnistía extingue los delitos y las decisiones judiciales que se desprendieron de las acusaciones en su contra.

“Yo con Cruz Roja no tengo nada qué ver, ellos me tenían la propiedad abandonada, se estaba deteriorando. ¿Por qué la Cruz Roja no se pronuncia”, se preguntó Chimirri.

El denunciado exteriorizó a EL HERALDO que respeta la condición de dama de Castellanos, pero que si tenía una duda, lo cortés hubiera sido que ella lo buscara y le consultara.