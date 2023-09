Manuel Zelaya reconoce que una consulta popular no puede realizarse sin la mayoría del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La apertura del debate sobre la celebración de una consulta popular es irresponsable y peligroso por lo que solamente abona a la división y el aumento de la polarización, coinciden analistas políticos.

La declaraciones de la mandataria durante su participación en la cumbre G-77 en Cuba, solamente buscan obtener la aceptación de países de izquierda así con la intimidación de sus opositores, además de realzar un claro desconocimiento de la Constitución, argumentaron.

“¿Por qué es peligroso?, porque para hacer una consulta tiene que ir al Congreso y si el CN no lo aprueba, no hay consulta, allí no tienen ellos la cantidad de diputados. Entonces, qué es lo que hace pensar ese tipo de declaraciones, que lo que ellos quieren entonces es de repente tomarse el CN y dar un golpe al Legislativo”, explicó el analista Jorge Yllescas.