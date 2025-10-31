Alerta verde en Islas de la Bahía y zona costera del Atlántico por masa de aire frío

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó mantener en alerta verde por 24 horas al departamento de Islas de la Bahía, así como la zona costera del Litoral Atlántico de Honduras, desde la desembocadura del río Motagua, en Omoa, Cortés hasta el Cabo de Gracias a Dios.

La determinación se debe a la continuidad de las lluvias y el alto oleaje que impera en este sector del país debido a presencia de una masa de aire frío, que afecta al territorio nacional desde el jueves.

Copeco detalló que la alerta verde estará vigente por un periodo de 24 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este viernes 31 de octubre de 2025 hasta el sábado 1 de noviembre a la 1:00 de la tarde. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismicos (Cenaos), continuará la influencia de una masa de aire frío, lo que producirá temperaturas frescas, vientos rachados y precipitaciones de débiles a moderadas e intermitentes sobre las regiones norte y noroccidental de Honduras. Mientras que en el resto del país, los análisis meteorológicos prevén lluvias y lloviznas débiles y aisladas.

Ante las condiciones climáticas que se presentarán en estas regiones de Honduras, las autoridades recomiendan a las personas que viven en las orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, tomar las medidas preventivas necesarias y de ser posible, evacuar hacia lugares seguros. Además, solicitaron evitar cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias que van a imperar en las zonas donde se registra la mayor cantidad de precipitaciones.