Maestros Proheco y educadoras voluntarias recibirán ajustes salariales en mayo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación detalló que las medidas de mejora salarial al sector docente representan un impacto presupuestario de 3,880.3 millones de lempiras para el año 2026. De acuerdo con el comunicado compartido por las autoridades, a partir del mes de mayo los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) comenzarán a recibir una nivelación salarial, medida que representa una inversión superior a los 380.6 millones de lempiras.

Además, se confirmó que se realizará la nivelación de la gratificación para las educadoras voluntarias de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (Cceprb) y de los Centros de Educación Prebásica de Universalización (CEPB-U), con una inversión que supera los 102.3 millones de lempiras. La Secretaría de Educación detalló que también se remitió a la Secretaría de Finanzas la solicitud del dictamen correspondiente sobre el impacto presupuestario del incremento salarial para el resto del magisterio nacional. Lo anterior indica que el resto de los docentes aún siguerán a la espera de este ajuste salarial.