  1. Inicio
  2. · Honduras

Maestros Proheco y educadoras voluntarias recibirán ajustes salariales en mayo

Educación informó este lunes que a partir de mayo únicamente los maestros Proheco y las educadoras voluntarias de prebásica recibirán una nivelación en su salario. ¿Qué pasó con los demás?

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 19:01
Maestros Proheco y educadoras voluntarias recibirán ajustes salariales en mayo

La Secretaría de Educación informó que las medidas de fortalecimiento al magisterio nacional representan un impacto presupuestario de L3,880.3 millones en el presupuesto 2026

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación detalló que las medidas de mejora salarial al sector docente representan un impacto presupuestario de 3,880.3 millones de lempiras para el año 2026.

De acuerdo con el comunicado compartido por las autoridades, a partir del mes de mayo los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) comenzarán a recibir una nivelación salarial, medida que representa una inversión superior a los 380.6 millones de lempiras.

Maestros Proheco recibirán aumento y acceso a nuevos beneficios

Además, se confirmó que se realizará la nivelación de la gratificación para las educadoras voluntarias de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (Cceprb) y de los Centros de Educación Prebásica de Universalización (CEPB-U), con una inversión que supera los 102.3 millones de lempiras.

La Secretaría de Educación detalló que también se remitió a la Secretaría de Finanzas la solicitud del dictamen correspondiente sobre el impacto presupuestario del incremento salarial para el resto del magisterio nacional.

Lo anterior indica que el resto de los docentes aún siguerán a la espera de este ajuste salarial.

Más de 6,400 docentes Proheco reclaman nivelación salarial y advierten de protestas

Según la institución, se requiere un análisis técnico, financiero y presupuestario riguroso para garantizar que cualquier ajuste sea sostenible y acorde con la disponibilidad de recursos del Estado.

Finalmente, desde la Secretaría de Educación aseguran que apuestan por el "fortalecimiento del sistema educativo y la mejora progresiva de las condiciones laborales del magisterio hondureño, bajo criterios de responsabilidad fiscal y sostenibilidad financiera".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias