Luis Redondo muestra video de lo que en realidad pasó con el carro de diputada del PAC

“Ayer, después de haber presentado la petición de juicio político de los señores Rasel Tomé y Edgardo Casaña, al salir de la reunión, encontré el vidrio de mi vehículo quebrado, intimidación, amenaza, la verdad temor no les tengo porque por decir la verdad no me van a callar”, expresó a las afueras del MP la diputada Martínez.

Ante esta situación, durante la sesión realizada en horas de la tarde y noche de este miércoles, Luis Redondo, presidente del Congreso, decidió presentar un video que comprueba lo que en realidad pasó con el vehículo de la legisladora, donde además se demuestra que cometió una infracción de tránsito.

“Me veo obligado a hacer esto, por respeto, dijo el presidente del Congreso, al tiempo que le dio lectura a una nota en donde se le detallaba: ‘A eso de las 16:28 horas del día 26 de julio del año 2022, ingresó a pie por la pluma número 1, es decir al parqueo, la honorable diputada Karen Martínez, del Partido Anticorrupción y el vehículo en el que se conducía, tipo Ford, color negro, conducido por otra persona, se aparcó al costado de la calle, en la parte trasera del Congreso Nacional, conocido como calle el olvido, el conductor del vehículo y otras personas se bajaron del vehículo a las 16:47 horas’”: Y cuando iba por esa parte de la lectura, Redondo manifestó: “Yo quisiera que pongan el video los muchachos de controles, por favor”.

Acto seguido se mostraron en las pantallas las imágenes recabadas por las cámaras de seguridad del edificio, donde se ve a Martínez ingresando a pie, mientras su carro era estacionado a un lado de la angosta calle que pasa por detrás del Congreso.

“Esto es por seguridad de todos y si ustedes ven, el vehículo continuó y abusando del paso de los demás vehículos se quedó ahí, luego una volqueta color naranja, cargada, golpea el retrovisor del lado derecho del pasajero cuando el vehículo estaba vacío. Eso no es cierto que fue en el parqueo del Congreso Nacional, no es cierto que después de haber presentado una iniciativa se haya enviado a alguien a hacerle daño y lamento que la diputada Karen Vanessa Martínez no esté presente y lamento que no esté presente cuando después de haber celebrado en este año 24 sesiones con 290 horas de sesión ella tan solo haya asistido al 31% de las sesiones que realiza este Congreso Nacional. Eso sí es corrupción estar recibiendo sueldo y no venir a trabajar al Congreso Nacional. La mentira tiene patas cortas y el pueblo hondureño ya lo pudo ver”, concluyó Redondo, mientras algunos parlamentarios de oposición gritaban en desacuerdo por haber mostrado las imágenes.

Ante ello, el presidente del Legislativo aseguró que no mostraba las imágenes como un acto de represión por la solicitud de juicio político en contra de los dos vicepresidentes del Congreso y aseguró que la misma se discutirá el jueves, cuando Martínez sí llegue a legislar.