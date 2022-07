Diputada del PAC denuncia ante Ministerio Público agresiones dentro del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada del Partido Anti Corrupción (PAC), Karen Martínez, se presentó este miércoles al Ministerio Público (MP) para denunciar que está siendo objeto de intimidaciones y amenazas dentro del Congreso Nacional (CN), luego de introducir ante el pleno legislativo la petición de juicio político para los diputados señalados por los delitos de corrupción en la Lista Engel.

LEA: “Lo que hizo Rasel fue darle un canal al Estado”, dice ‘Mel’ Zelaya tras señalamiento en Lista Engel

La parlamentaria quien se presentó el martes con una pancarta en mano en el hemiciclo legislativo durante la sesión en exigencia de la separación de sus cargos y la apertura de un juicio político contra los diputados de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña y Rasel Tomé, denunció esta mañana ante el MP que los vidrios de su vehículo fueron quebrados en el estacionamiento del Congreso Nacional, luego de la petición pública.

“Ayer despues de haber presentado la petición de juicio político de los señores Rasel Tomé y Edgardo Casaña, al salir de la reunión encontré el vidrio de mi vehículo quebrado, intimidación, amenaza, la verdad temor no les tengo porque por decir la verdad no me van a callar”, expresó a las afueras del MP la diputada Karen Martínez.

VEA: Las sanciones y repercusiones para los señalados en la Lista Engel

Agregó que “vamos a seguir como PAC diciendo las realidades que cada uno tiene, o sea que las listas de antes eran falsa, lo que es bueno es bueno y lo que es malo, así como están pagando aquellos van a pagar ellos aquí”.

Por su parte, ante la denuncia interpuesta por la parlamentaria el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se solidarizó con su compañera de cámara.

A través de su cuenta del Twitter, Zambrano manifesto que: “Karen mi solidaridad con usted compañera diputada, una mujer más se suma a la lista de las agresiones y ñangaradas por los afines al gobierno intolerante de Libre, estos que nos gobiernan celebran esa acciones, ya basta de violencia contra las diputadas del Congreso Nacional”.

También: Milton Benítez, ministro de Estrategia, en lista negra de Estados Unidos