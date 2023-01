Luis Redondo dice que en 2022, durante su gestión en el CN, conoció “la lealtad y la hipocresía”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reflexionó en su mensaje de año nuevo que este 2022 conoció la lealtad y la hipocresía, también afirmó que su gestión en el hemiciclo no fue bajo subordinación y que en este mes se conocerán los hechos de 2022.

Entre los políticos que hicieron público los mensajes de fin de año, Luis Redondo también estuvo presente, pero con un escrito reflexivo de su gestión del CN.

“Este año 2022 he sido acompañado por la gente más sincera y leal al plan de país, no es fácil cuando se desmonta una estructura criminal vinculada con el narcotráfico que por años ha saqueado nuestra nación, el camino me ha permitido ver la lealtad y la hipocresía”, dijo a primera instancia en un hilo de seis tuits.