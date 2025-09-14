¿En qué zonas habrá lluvias durante los desfiles este 15 de septiembre por vaguada en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio nacional amanecerá este lunes -15 de septiembre- bajo la influencia de una vaguada en superficie, que está generando lluvias y chubascos débiles a moderados, informó el pronosticador de turno de Cenaos de Copeco, Jairo García. El experto señaló que las precipitaciones serán más intensas en la región sur, la región sur occidental y la región central del país. “Esperamos la influencia de una vaguada en superficie que va a estar produciendo lluvias sobre la mayor parte de las regiones nacionales y esperarían las mayores intensidades sobre la región sur occidental, la región sur y la región central del país”, explicó García.

​​​​​​Lo anterior podría estar afectando los desfiles cívicos en conmemoración del 204 aniversario de independencia patria, que se estarán celebrando en los diferentes departamentos. En cuanto a las condiciones marítimas, el especialista advirtió que el oleaje en el litoral Caribe se mantiene entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanza de dos a cuatro pies.

¿Cómo estarán las temperaturas?