¿En qué zonas habrá lluvias durante los desfiles este 15 de septiembre por vaguada en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio nacional amanecerá este lunes -15 de septiembre- bajo la influencia de una vaguada en superficie, que está generando lluvias y chubascos débiles a moderados, informó el pronosticador de turno de Cenaos de Copeco, Jairo García.
El experto señaló que las precipitaciones serán más intensas en la región sur, la región sur occidental y la región central del país.
“Esperamos la influencia de una vaguada en superficie que va a estar produciendo lluvias sobre la mayor parte de las regiones nacionales y esperarían las mayores intensidades sobre la región sur occidental, la región sur y la región central del país”, explicó García.
Lo anterior podría estar afectando los desfiles cívicos en conmemoración del 204 aniversario de independencia patria, que se estarán celebrando en los diferentes departamentos.
En cuanto a las condiciones marítimas, el especialista advirtió que el oleaje en el litoral Caribe se mantiene entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanza de dos a cuatro pies.
¿Cómo estarán las temperaturas?
Sobre las temperaturas, Cenaos detalló que en la región central se prevé una máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 19. En la región insular se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 20.
Para la región norte, el pronóstico establece una máxima de 33 grados y una mínima de 26. En la región oriental la máxima será de 33 grados y la mínima de 23.
En el caso de la región sur, la temperatura máxima alcanzará los 30 grados y la mínima será de 23, mientras que en la región occidental se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 14.
El meteorólogo insistió en que las lluvias prevalecerán durante gran parte de la jornada, por lo que pidió a la población estar pendiente de las recomendaciones oficiales.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).