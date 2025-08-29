Lluvias dispersas por humedad del Caribe afectarán este sábado a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio hondureño enfrentará condiciones de lluvias y chubascos este sábado 30 de agosto, debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y la convergencia de vientos que también llegan desde el océano Pacífico.
El pronosticador de turno de Cenaos, Jorge Castellanos, explicó que por la mañana se esperan lluvias débiles en el oriente del país. “El ingreso de humedad desde el mar Caribe estará generando precipitaciones débiles dispersas al oriente del país”, indicó.
Durante la tarde, las lluvias se intensificarán en otras zonas. "La convergencia de viento y humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico estará causando lluvias y chubascos de débiles a moderados en las regiones sur, centro, sur occidental, occidental y noroccidental del país”.
En cuanto a las condiciones marítimas, el experto informó que el oleaje en el litoral Caribe será de entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará alturas de 2 a 4 pies.
Las temperaturas también presentarán variaciones importantes según la región. En el Distrito Central se pronostican máximas de 28 °C y mínimas de 18 °C, mientras que en la región central los valores oscilarán entre 32 °C de máxima y 20 °C de mínima.
En la región insular, las temperaturas se ubicarán en 32 °C de máxima y 27 °C de mínima. En el norte del país, la máxima será de 33 °C y la mínima de 23 °C, según el pronóstico de Cenaos.
Para la región oriental se esperan máximas de 31 °C y mínimas de 23 °C, mientras que en el sur los termómetros marcarán hasta 35 °C con mínimas de 24 °C.
Finalmente, en el occidente del país se anticipan máximas de 32 °C y mínimas que descenderán hasta los 13 °C, siendo esta la región con las temperaturas más bajas del día.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).