Lluvias dispersas por humedad del Caribe afectarán este sábado a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio hondureño enfrentará condiciones de lluvias y chubascos este sábado 30 de agosto, debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y la convergencia de vientos que también llegan desde el océano Pacífico.

El pronosticador de turno de Cenaos, Jorge Castellanos, explicó que por la mañana se esperan lluvias débiles en el oriente del país. “El ingreso de humedad desde el mar Caribe estará generando precipitaciones débiles dispersas al oriente del país”, indicó.

Durante la tarde, las lluvias se intensificarán en otras zonas. "La convergencia de viento y humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico estará causando lluvias y chubascos de débiles a moderados en las regiones sur, centro, sur occidental, occidental y noroccidental del país”.

En cuanto a las condiciones marítimas, el experto informó que el oleaje en el litoral Caribe será de entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará alturas de 2 a 4 pies.