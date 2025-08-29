Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este sábado 30 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica debido a los cortes de energía programados para este sábado 30 de agosto por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). De acuerdo con el ente energético, los cortes iniciarán a las 8:00 de la mañana y terminarán a las 4:00 de la tarde.

De 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Anapo, Hospital Militar, Escuela Militar, 1er. Batallón de Infantería, Industria Militar, Mateo, Lepaterique, Las Tapias, La Calera, La Brea, Col. Monterreal, City Mall y zonas aledañas.

Residencial Los Eucaliptos, Res. Portal del Bosque, Universidad Católica, Residencial Francisco Morazán, Ciudad Nueva, Planta de Tratamiento Los Laureles (Sanaa), Col. La Felicidad, Col. Villa Los Laureles, Col. 19 de Septiembre, Col. Nueva Orocuina, Col. Altos de Los Laureles, Col. Los Laureles, Col. San Francisco sector Los Pozos, Bo. Kennedy, Bo. La Soledad, Col. Fatima, Col. Venezuela Sector A ,B, C, Santa Eduviges, Col. 21 de Febrero, Nueva Providencia, Bo. El Edén, Bo. Pueblo Nuevo, El Retiro y zonas aledañas.

De 8:00 am a 4:00 pm en Comayagua

Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Milleniun, Boulevard Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital y Clínicas del Valle, Barrios Lourdes, Colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, Barrio Arriba, San Sebastián, Colonias Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos, Miravalle, Aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, Cerro La Oki, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo, La Harris, Colonia Los Geranios, Santa Lucía, La Jaguita, El Paraíso, El Matazano, Aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, Residencial Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, Agua Fría, Mata de Plátano, Club de Golf, El Edén, Escuela Saint John ́s, Nido de Águilas, IHCI, Rastro Municipal, Aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema De Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio, La Escalera, San Antoni; El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de la Libertad.

De 8:00 am a 4:00 pm La Paz, Cane, Tutule

Liconas, Ajuterique, Lejamani, Ciudad de La Paz: Hospital Roberto Suazo Córdova, Alcaldía Municipal de La Paz, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Plaza Montecristo, Hospital y Clínica Montecillos, Registro Nacional de Las Personas, Mansucopa, Plaza Elena de Carias, Casa de La Cultura, Palacio Judicial de La Paz, Iglesia Los Dolores, Escuela Ramón Rosa, Escuela Manuel Bonilla, Distribuidores Molineros, Iglesia Santidad, Supermercado El Pueblo, Eco Grupo. Sa, Iglesia Interdenominal, Escuela Dionisio de Herrera, Iglesia de Dios Pentecostal, Escuela Adelina Martínez, Filtro de Agua Sanaa, Iglesia Católica La Ermita, Escuela Francisco Varela, Supermercado Starline, Jefatura de Tránsito, Kínder Alicia de Elvir, Hospital y Clínica La Paz, Yarumela, Anapo La Paz, Cía. Avícola Centroamericana, Res. Nuevo Amanecer, Inversiones Titi, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Valladolid, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero, Aldea Pacheco, El Playón, Piedra Parada, Guachipilin; Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque, La Peñita y zonas aledañas.

Generación Coyolar, Generación San Alejo, Col 1 y 2 de Mayo, Col. San Miguel 1 y 2, Villas Universitarias, Molinos de Honduras, Cervecería Hondureña, Centro de Salud San José, U.N.A.H. Regional Comayagua, Res. Valle Dorado, Bodegas de La Pepsi, Olam, Relleno Sanitario, Villa Mark Park, Alimentos Maravilla, Unilever, Aeropuerto Internacional Palmerola, Aldea San Nicolás, Aldea Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, Las Mercedes, Aldea Palmerola, Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, Aldea Pepineros, Compañia Iagsa, Corporación Dinant (Isima), El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlántico, Atoleras Alejandra, Valladolid, La Pirámide, Villa de San Antonio, Hospital San Benito, Colonia Morazán, Nueva Comayagua, Tenguaje, Escuela Nacional de Transporte Terrestre, Edificio Judicial Comayagua, Residencial Santa María, Instituto Técnico Policial, Residencial Los Álamos, La Quinta, Ciudad Nueva Comayagua, Residencial del Sol, Colegio Bilingüe Católico, Residencia La Estancia, Constructora Moncada, La Villa del Corral, Aldea San José.

Generadora Aurora, Generadora Cisa, Planes Santa María, Las Pavas, Pule, San José, Pueblo Viejo, Santa María, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de La Cruz, Orovila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz Opatoro, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana, Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, Suyapa , El Sauce, La Florida, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya, El Pedernal, Guascatoro, Las Delicias, Saca de Agua, Las Pilas, Barrio Nuevo, Arenales Chinacla, Nuevo Paraíso, El Pastal, Sigamane, Marcala, Las Tranquitas, Las Crucitas, Generación Corral de Piedras, Morazán, Bo. San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, Musula, San Juan Marcala, El Tablón, Chusmuy, Guanizalez, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, El Cerrón, San Marcos de La Sierra, El Sirin, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquilaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucia, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, El Rosario, San Estebán.

De 8:00 am a 4:00 pm en San Jerónimo, San Luis, Ojos de agua y la Libertad, Comayagua

Generación Churune, Bo. Cabañas, Bo. Independencia, Col. Mazarella, Col. Mejicapa, Bo. Arriba, Bo. Torondón, Comayagua Medical Center, Bo. Abajo, Col. Casa Blanca, Jarin, Col. San Martín, Col. Los Almendros, Bo. Zarcita, Col. Pinto, Col. Fuerzas Armadas, Col Milagro de Dios, Col. Voluntades Unidas, Policía Nacional, Col Iván Betancourth, Col- 9 de Noviembre, Col. Sagrado Corazón, Col. Santa Martha, Las Anonas, Mejores Alimentos Recursos Naturales, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacaguapa, Guasistagua, Plan de La Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya Del Blanco, Minas de Oro, La Laguna, Agua Blanca.

De 8:00 am a 4:00 pm en Choloma