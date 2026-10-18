Lluvias y chubascos predominarán en Honduras este lunes 19 de octubre

Tegucigalpa, Honduras. Una vaguada en superficie sobre el territorio nacional generará un incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos en la mayor parte de Honduras este lunes 19 de octubre, con los mayores montos de precipitación en las regiones central y oriental, informó Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos. De acuerdo con el pronóstico del tiempo de Copeco, las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados en Choluteca y Valle, mientras que la mínima más baja se registrará en Intibucá, con 16 grados.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el mar Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca se esperan olas de 2 a 4 pies.

Temperaturas en los 18 departamentos de Honduras

En Atlántida, la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 23; en Choluteca, la máxima alcanzará los 33 grados y la mínima será de 24; en Colón, se esperan 30 grados de máxima y 26 de mínima. Por su parte, Comayagua registrará una máxima de 28 grados y una mínima de 22; Copán tendrá 26 grados de máxima y 20 de mínima, mientras que Cortés alcanzará los 29 grados de máxima y 24 de mínima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse