Lluvias y chubascos predominarán en Honduras este lunes 19 de octubre

Tegucigalpa, Honduras. Una vaguada en superficie sobre el territorio nacional generará un incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos en la mayor parte de Honduras este lunes 19 de octubre, con los mayores montos de precipitación en las regiones central y oriental, informó Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo de Copeco, las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados en Choluteca y Valle, mientras que la mínima más baja se registrará en Intibucá, con 16 grados.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el mar Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca se esperan olas de 2 a 4 pies.
Temperaturas en los 18 departamentos de Honduras
En Atlántida, la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 23; en Choluteca, la máxima alcanzará los 33 grados y la mínima será de 24; en Colón, se esperan 30 grados de máxima y 26 de mínima.
Por su parte, Comayagua registrará una máxima de 28 grados y una mínima de 22; Copán tendrá 26 grados de máxima y 20 de mínima, mientras que Cortés alcanzará los 29 grados de máxima y 24 de mínima.
En El Paraíso, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados, y en Francisco Morazán se pronostica una máxima de 25 grados y una mínima de 20.
Para Gracias a Dios, se esperan 30 grados de máxima y 25 de mínima. En Intibucá, la máxima será de 21 grados y la mínima de 16, mientras que en Islas de la Bahía se registrará una máxima de 28 grados y una mínima de 24.
En La Paz, las temperaturas alcanzarán los 28 grados como máxima y los 21 como mínima. Lempira tendrá una máxima de 28 grados y una mínima de 21, mientras que Ocotepeque registrará 27 grados de máxima y 20 de mínima.
En Olancho, la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 22. En Santa Bárbara, se esperan 29 grados de máxima y 21 de mínima.
Finalmente, en Valle se pronostica una máxima de 33 grados y una mínima de 23, mientras que Yoro tendrá temperaturas de 28 grados como máxima y 21 como mínima.
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