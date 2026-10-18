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Lluvias y chubascos predominarán en Honduras este lunes 19 de octubre

Una vaguada causará nubosidad y lluvias en casi todo Honduras este lunes, con acumulados más altos en las zonas centro y oriente, informó Cenaos

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 22:08
Lluvias y chubascos predominarán en Honduras este lunes 19 de octubre

Cenaos prevé lluvias por una vaguada en Honduras este lunes, con máximas de 33 grados en el sur y mínimas de hasta 16 grados en Intibucá.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. Una vaguada en superficie sobre el territorio nacional generará un incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos en la mayor parte de Honduras este lunes 19 de octubre, con los mayores montos de precipitación en las regiones central y oriental, informó Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de Copeco, las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados en Choluteca y Valle, mientras que la mínima más baja se registrará en Intibucá, con 16 grados.

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En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el mar Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca se esperan olas de 2 a 4 pies.

Temperaturas en los 18 departamentos de Honduras

En Atlántida, la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 23; en Choluteca, la máxima alcanzará los 33 grados y la mínima será de 24; en Colón, se esperan 30 grados de máxima y 26 de mínima.

Por su parte, Comayagua registrará una máxima de 28 grados y una mínima de 22; Copán tendrá 26 grados de máxima y 20 de mínima, mientras que Cortés alcanzará los 29 grados de máxima y 24 de mínima.

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En El Paraíso, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados, y en Francisco Morazán se pronostica una máxima de 25 grados y una mínima de 20.

Para Gracias a Dios, se esperan 30 grados de máxima y 25 de mínima. En Intibucá, la máxima será de 21 grados y la mínima de 16, mientras que en Islas de la Bahía se registrará una máxima de 28 grados y una mínima de 24.

En La Paz, las temperaturas alcanzarán los 28 grados como máxima y los 21 como mínima. Lempira tendrá una máxima de 28 grados y una mínima de 21, mientras que Ocotepeque registrará 27 grados de máxima y 20 de mínima.

En Olancho, la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 22. En Santa Bárbara, se esperan 29 grados de máxima y 21 de mínima.

Finalmente, en Valle se pronostica una máxima de 33 grados y una mínima de 23, mientras que Yoro tendrá temperaturas de 28 grados como máxima y 21 como mínima.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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