Llaman a impulsar proceso legítimo en elección de la Corte Suprema de Justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante un sinnúmero de cuestionamientos contra la Junta Nominadora para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados y analistas llaman de nueva cuenta a impulsar un proceso apegado a la legitimidad y la legalidad.

La reacción obedece a la difusión por parte de las autoridades del Congreso Nacional de un spot denominado “Las mentiras sobre la Ley de la elección de Junta Nominadora”, en la que desprestigia la ley, catalogándola como innecesaria y anticonstitucional.

“El partido en el gobierno no puede poner pretextos y argumentos para deslegitimizar una ley que ellos mismos mandaron, porque lo que no queríamos es que hicieran con la Corte lo que hicieron en el Congreso que vinieron, trajeron una multitud de gente a decir que era el soberano el que quería esa junta directiva y eligieron una directiva que no tenía los votos para legitimizarla”, cuestionó el diputado liberal Marlon Lara.

El parlamentario agregó que “ojalá que no vayan a traer un montón de gente a decir que esta es la lista (nómina de 45 candidatos) que quiere el soberano porque ya sabemos quienes son los que nombran”.

En la misma línea se refirió el analista político Miguel Cálix, quien advirtió que si se descalifica y cuestiona sin más la preselección y nominación de la Junta, “no se ayuda en nada al proceso. Se le debilita y se afecta la legitimidad del proceso de elección final”.

Sin embargo, es bien sabido -advirtió Cálix- que los partidos políticos y los principales actores de la época han procurado controlar los actos de la Junta Nominadora en 2000, 2008 y 2015”.

Añadió que “cuestionar a la Junta ex-ante (antes del suceso), solo porque sus miembros no son afines a mi partido, es olvidar el porqué se creó el filtro de la Junta Nominadora”.

En se sentido, aseguró que la Junta es legal, pero su trabajo debe ser legítimo y solo se logra si sus actuaciones se apegan al espíritu de la reforma constitucional de 2000-2001, insistió el analista.

La nómina de 45 o más postulantes deberá ser remitida por la Junta Nominadora al CN a más tardar el 23 de enero próximo. No obstante, si la Junta Nominadora incumple, la Constitución faculta al Legislativo a elegir de manera directa, por mayoría calificada, a los 15 nuevos magistrados de la CSJ.

