Lissi Cano dice que la población espera que “este Congreso no se convierta en un circo”

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, asumió este viernes -23 de enero- como una de las vicepresidentas del Congreso Nacional (CN), durante la instalación de la nueva junta directiva del legislativo.
Cano expresó su agradecimiento por la confianza de los votantes durante las elecciones generales y reconoció la responsabilidad que conlleva con este nuevo cargo.
“Agradecida con Dios, porque ha puesto su gracia y su favor delante de mí, agradecida también con cada una de las personas que depositaron su voto de confianza bajo mi fotografía el pasado 30 de noviembre”, dijo.
La legisladora enfatizó su compromiso de promover un Parlamento donde prime el respeto y el debate constructivo.
“La gente espera que podamos convertir este Congreso Nacional en lo que de verdad tiene que ser, un Parlamento, un lugar donde vengamos a debatir con altura, que tengamos argumentos cuando tengamos que disentir... que aquí lo que prime sea el diálogo, pero sobre todo el respeto”, agregó.
Cano también envió un mensaje a la clase política sobre las expectativas del pueblo hondureño. “No queremos confrontación, no queremos polarización, no queremos apologías de odio, queremos que construyan por Honduras".
Continuó afirmando que “caminemos juntos indistintamente de nuestras diferencias ideológicas y políticas. Tenemos que caminar juntos por las sendas del desarrollo que es lo que necesita Honduras”.
Con esta juramentación, la diputada del PN se convierte en una de las figuras clave dentro de la nueva directiva, con un enfoque en fomentar consensos y fortalecer la institucionalidad del legislativo.