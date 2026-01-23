Lissi Cano dice que la población espera que “este Congreso no se convierta en un circo”

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, asumió este viernes -23 de enero- como una de las vicepresidentas del Congreso Nacional (CN), durante la instalación de la nueva junta directiva del legislativo.

Cano expresó su agradecimiento por la confianza de los votantes durante las elecciones generales y reconoció la responsabilidad que conlleva con este nuevo cargo.

“Agradecida con Dios, porque ha puesto su gracia y su favor delante de mí, agradecida también con cada una de las personas que depositaron su voto de confianza bajo mi fotografía el pasado 30 de noviembre”, dijo.