Lafise recibe luz verde para operar como banco en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Monetaria (JM) guatemalteca autorizó que Lafise Guatemala se constituya oficialmente como el banco número 19 en el país centroamericano, luego de recibir la aprobación de la Superintendencia de Bancos (SIB), informó la entidad reguladora.

El titular de la SIB, Saulo De León, detalló que la resolución fue emitida el pasado 11 de junio y establece un plazo de seis meses para que la entidad inicie operaciones al público, conforme a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Durante este periodo, Lafise deberá completar la elaboración de manuales y reglamentos internos, además de someterse a la revisión y certificación de procesos operativos, sistemas tecnológicos, infraestructura física y gestión de riesgos financieros.