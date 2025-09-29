Justicia de EE UU condena a cuatro años de prisión al capo "Volantillo"

Miami, Estados Unidos.- Durante años, Walther Alexander Ramos Rivera, alias “Volantillo”, navegó entre barcos pesqueros y rutas clandestinas, moviendo toneladas de cocaína que cruzaban mares y fronteras para terminar en las calles de Estados Unidos.

Sus vínculos lo conectaban directamente con Sergio Neftalí Mejía Duarte, uno de los capos hondureños más temidos y hoy condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense.

Hoy, el juez Robert N. Scola pronunció una sentencia que sorprendió por su brevedad en comparación con la magnitud de los delitos.

El hondureños fue condenado a apenas a cuatro años de prisión (48 meses) y tres años de libertad supervisada. A eso se suman una multa de 30,000 dólares, un cargo especial de 100 dólares y el decomiso de parte de sus bienes.

El condenado, quien se defiende en libertad de los cargos, deberá entregarse a la Oficina de Prisiones el 12 de febrero de 2026.