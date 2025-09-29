  1. Inicio
Justicia de EE UU condena a cuatro años de prisión al capo "Volantillo"

Durante más de una década, “Volantillo” movió toneladas de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y México. Ahora, en Miami, recibió una sentencia de cuatro años de cárcel.

El hondureño Walther Alexander Ramos deberá presentarse ante la Oficina Federal de Prisiones el 12 de febrero de 2026 para comenzar a cumplir su condena.

 Foto: EL HERALDO

Miami, Estados Unidos.- Durante años, Walther Alexander Ramos Rivera, alias “Volantillo”, navegó entre barcos pesqueros y rutas clandestinas, moviendo toneladas de cocaína que cruzaban mares y fronteras para terminar en las calles de Estados Unidos.

Sus vínculos lo conectaban directamente con Sergio Neftalí Mejía Duarte, uno de los capos hondureños más temidos y hoy condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense.

Hoy, el juez Robert N. Scola pronunció una sentencia que sorprendió por su brevedad en comparación con la magnitud de los delitos.

El hondureños fue condenado a apenas a cuatro años de prisión (48 meses) y tres años de libertad supervisada. A eso se suman una multa de 30,000 dólares, un cargo especial de 100 dólares y el decomiso de parte de sus bienes.

El condenado, quien se defiende en libertad de los cargos, deberá entregarse a la Oficina de Prisiones el 12 de febrero de 2026.

Una red que movió toneladas

La historia detrás de la condena retrata un panorama mucho más oscuro que los cuatro años de cárcel dictados.

Según documentos judiciales, Ramos Rivera, entre 2006 y 2019, coordinó desde Honduras y Panamá la recepción de cargamentos marítimos de cocaína que llegaban desde Colombia.

Luego facilitaba su tránsito hacia México, donde cárteles locales lo introducían al mercado estadounidense. El esquema movilizó miles de kilos de cocaína y dejó ganancias millonarias para el hondureño.

En su natal Tocoa, Colón, Ramos Rivera era visto como un empresario pesquero. Sin embargo, informes antidrogas revelaban que utilizaba permisos de exportación para encubrir operaciones ilícitas.

La Fiscalía hondureña le aseguró en 2019 unos 50 bienes inmuebles, golpeando parte de su fortuna.

La caída definitiva llegó en enero de 2024, cuando agentes migratorios lo detuvieron en Tampa Bay, Florida, tras ingresar de manera irregular.

Luego de varios meses bajo custodia, obtuvo libertad condicional con grillete electrónico y defendió el proceso en libertad tras pagar una fianza de 100,000 dólares.

En Honduras, Ramos aún enfrenta acusaciones por lavado de activos y narcotráfico, pero en suelo estadounidense el capítulo judicial parece cerrado con una condena que muchos consideran leve para la magnitud del daño causado.

Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.


