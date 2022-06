José Matheu sobre estudiantes en protesta: “Actuaron irresponsablemente, muy malcriados”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los estudiantes de medicina del internado rotatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se mantendrán en paro de labores por la falta de pago de su salario beca.

Pese a que el martes se firmó el convenio entre las autoridades sanitarias, universitarias y los alumnos de las carreras de la salud para que puedan desarrollar su servicio civil e internado rotatorio, se mantendrán las acciones de protesta.

Los médicos internos se declararon en calamidad económica y se retiraron de atender en las salas de hospitalización y de las emergencias.

Javier Asfura, representante de los estudiantes, señaló que no retornarán a los centros asistenciales porque en marzo les dijeron que les harían efectivo el pago y no les cumplieron.

“Son seis meses lo que se adeuda y la firma del convenio solo habilita que la Secretaría de Salud ya legalmente pueda tramitar los pagos pero no significa que lo vayan hacer, por eso no podemos regresar como acto de buena fe”, explicó Asfura.

Añadió que son más de 300 los estudiantes que están en calamidad y esperan tener un acercamiento con las autoridades sanitarias para buscar una solución y les paguen pronto.

Por su parte, el titular de Salud, José Manuel Matheu, señaló como una falta de respeto que los estudiantes lo hayan rodeado en el edificio administrativo en Ciudad Universitaria para que firmara el convenio.

“Mientras no había un convenio firmado no se podía pagar, entonces, me parece una terquedad estar haciendo huelgas por querer, se acaba de firmar”, afirmó el galeno.

Añadió que ellos llevaban el convenio firmado y los estudiantes fueron tan malcriados que no aceptaron lo que la universidad mandó sino que se tuvo que aceptar lo que ellos quisieron.

“Se firmó ayer, entonces, como esperan que se les pague hoy, además, la Secretaría de Salud está tomada por 12 personas que no dejan hacer las acciones administrativas”, comentó.

A su vez, dijo que mientras esos manifestantes no suelten las instalaciones no pueden trabajar.

“Los estudiantes actuaron irresponsablemente, muy malcriados, ni me conocen y me están acusando, fuimos retenidos en el lugar”, lamentó el galeno.