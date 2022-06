“El bloqueo a ciertos estados no contribuye a construir”: Canciller Reina en Cumbre de las Américas

Es para mí un honor, en representación de la presidenta Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, participar en este grupo de revisión de la implementación de Cumbres y reconocer sus trabajos y a la vez, adoptar, en nombre de la delegación de Honduras, las consideraciones de los proyectos y compromisos políticos.

Temas que, naturalmente, son prioridades en el plan de gobierno y en las actividades que realiza la presidenta, desde los temas de desarrollo sostenible, que son de suma importancia y el tema de los desastres naturales, el acceso a los Fondos Verdes, la vulnerabilidad de nuestras naciones frente a los desastres, que son temas que de forma global impactan, con factores tanto externos como internos. También en factores que incrementan la migración, otro de los temas importantes en el que apoyamos también la declaración que surje como parte de esta Cumbre.

Temas también que nos distancian de una u otro forma en los diferentes niveles de desarrollo de nuestros países, como la brecha digital para el crecimiento y la inversión. Temas que son de mucha importancia y que creemos que debemos seguir trabajando de manera conjunta.

Precisamente, agradecemos enormemente la hospitalidad brindada por el gobierno de Estados Unidos para el buen desarrollo de esta novena Cumbre de las Américas; tenemos muchas temáticas, como la salud, la resiliencia, la energía limpia, el tema de la gobernabilidad democrática en el que debemos trabajar y la presidenta Castro ha invertido gran parte de su labor a retornar a mecanismos de políticas más transparentes de lucha contra la corrupción, que nos permitan atacar estas grandes causas que generan la migración y que también provocan grandes problemas en la mayor parte de países del hemisferio.

Quisiera no extenderme en el uso de la palabra, pero sí retomar algunas temáticas de una Cumbre, como ya se ha mencionado aquí, sin exclusiones, con la participación de todos. Creemos que vale la pena reflexionar sobre la propuesta tomada por México, de refundar el pensamiento de nuestros trabajos conjuntos, en un esquema de diálogo, de trabajo mutuo, de no intervención, de respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia. Considero que esos son factores muy importantes y no se contradicen con algunos puntos que también han sido expresados en esta mesa por las distinguidas delegaciones, como el tema de la realidad que existe en la Organización de Estados Americanos. Debemos de trabajar todos, pero debemos estar todos y esto creo que lo ha dicho de forma muy clara nuestra presidenta.

Igual, consideramos que las medidas unilaterales tomadas en algunos estados de la región y que ya han sido mencionadas en otros foros como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el bloqueo a ciertos estados, no son medidas que contribuyen a construir, precisamente, mejores espacios de desarrollo y de relación entre los pueblos. Igualmente, creemos que intervenciones como las que ocurrieron en Bolivia, no ayudaron precisamente a la democracia. Venimos de Honduras, un país que enfrentó un golpe de Estado en 2009 y precisamente las secuelas existentes en más de 12 años de un régimen que nos llevó a una dictadura y a un narcoestado, lo vive nuestro pueblo en su propia carne y en sus propias necesidades.

Agradecemos nuevamente y reactivamos todo el apoyo a las decisiones que se tomen en esta Cumbre en beneficio de las Américas, muchas gracias.

