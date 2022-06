Congresista Norma Torres envía mensaje a presidentes que no asistieron a la Cumbre de las Américas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-”Estoy profundamente preocupada y decepcionada por aquellos líderes que han optado por no venir a la Cumbre de las Américas”, dijo la congresista de origen guatemalteco Norma Torres.

Además, recomendó unirse para combatir el flagelo de la corrupción y “promover la democracia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, pero aquellos que se negaron a asistir optaron por renunciar a estos objetivos”.

“Juntos, tenemos la oportunidad de promover la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas. Y los Estados Unidos, junto con los que están en Los Ángeles esta semana, seguirán trabajando para lograr estos fines”, agregó la congresista.

Sobre los líderes que decidieron no asistir a la Cumbre, Norma dijo que “han elegido un argumento sobre invitaciones sobre el valor de la discusión y el debate. Los países que no participaron en la cumbre no están despreciando a Estados Unidos, están abandonando a su propio pueblo”.

Finalmente, pidió a “las naciones que no participaron que analicen detenidamente sus prioridades y tomen medidas concretas para demostrar su compromiso de trabajar juntos hacia una región más segura y próspera”.

