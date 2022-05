Jornada de protestas por sueldos, nombramientos y medicinas en diferentes puntos del país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decenas de personas que laboran en distintos centros asistenciales se manifestaron la mañana de este miércoles frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud en Tegucigalpa, capital de Honduras, exigiendo que se hagan efectivos los acuerdos laborales y el pago de sus salarios.

“Estamos protestando por los compañeros a los que no les han dado el acuerdo y también el pago, horas extras... seguimos en paro en los hospitales psiquiátricos”, dijo uno de los afectados.

Los manifestantes amenazaron con no reactivar las atenciones en los centros médicos si no se les resuelve la problemática, pues afirmaron sentirse en “la cuerda floja” al no recibir pagos de manera puntual y contar con un acuerdo permanente de trabajo.

Mientras tanto, afuera del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, los pacientes y sus familiares se pronunciaron decepcionados tras asistir en busca de atención y citas médicas y regresar a sus hogares con la incertidumbre de no saber cuándo retornarán a sus funciones de manera normal.