Jorge Zelaya anuncia el lanzamiento de su precandidatura presidencial dentro del Partido Nacional

“El país necesita que haya un ambiente de democracia participativa pero real, donde no solo un grupo tenga el control, el país necesita un ambiente de tranquilidad donde se incentive la inversión nacional y extranjera”, manifestó Jorge Zelaya.

“En cuanto a los señalamientos de narcotráfico y actos de corrupción hacia nuestro partido, pues a mí no me han señalado nada, los que fueron señalados que respondan en los tribunales. Los funcionarios públicos tienen que darse cuenta que uno no va a robar, sino a servir”, agregó.

Sobre la integración de su movimiento, Zelaya detalló que cuenta con el respaldo de varios jóvenes nacionalistas, a la vez que adelantó que buscan impulsar una transformación política en el país.