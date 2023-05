Llamado de emergencia de la presidenta Castro al CNDS causa suspicacia entre diversos sectores de la sociedad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una avalancha de reacciones y no precisamente a su favor, se dieron casi al propio instante de que la presidenta de la República, Xiomara Castro , publicara un nuevo mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El designado presidencial, Salvador Nasralla, no desaprovechó la oportunidad para tirar un dardo y por la misma vía escribió: “Son las prácticas comunistas en otros países, se trata de eliminar la inversión nacional e internacional para que la gente no tenga acceso al empleo y se vuelva pobre. La idea es que toda la gente sea pobre, para hacerlos dependientes de la limosna del Estado, ese es el comunismo”, criticó.

“Lo que creo es que la interpretación correcta de lo que está pasando es que mas bien necesitamos más discusión. Yo realmente no interpreto lo que pasó en Choluteca como una intención de impedir la discusión, sino, que lejos de eso lo veo como un grito desesperado de un sector importante de la zona sur, de productores y trabajadores, que necesitan que se discuta de una manera más amplia lo que es la propuesta de ley tributaria, argumentó el exfuncionario y empresario.

Zambrano agregó que este es “el gobierno que no tiene capacidad de sentarse en una mesa con los opositores políticos, con los sectores productivos, con los sectores gremiales, y construir consensos en favor del pueblo hondureño”.

La congresista del PSH consideró que esta determinación impregnada de prisa, de convocar a reunión a los miembros del CNDS, también podría deberse a los resultados revelados en la encuesta realizada por la organización no gubernamental ERIC - SJ, la que devela la baja aprobación de la gestión de Castro. Es una lucha justa. Sin embargo, en relación al llamado de la presidenta Xiomara Castro, sus correligionarios salieron al paso aprobando la decisión de su lideresa, en la que según ellos es una lucha justa contra la corrupción tributaria.

Yavhé Sabillón, diputado por Libre en el Congreso Nacional, sobre este particular, dijo: “Esa petición de la presidenta es que realmente hay información de grupos de poder que quieren empezar a hacer tomas para desestabilizar al gobierno, pero para llevar agua a su molino”.

El diputado por el departamento de Comayagua, aseguró que la Ley de Justicia Tributaria es una ley que la han empezado a socializar, pero que, si no se socializa de la forma correcta, no solo al interno de la bancada de Libre, sino que, con todos los sectores del país, no se van a dar cuanta de las bondades de esta ley.