Jorge Cálix sobre intervención en el IP: “es persecución política en mi contra”

Asimismo, sostuvo que el dinero de esos fideicomisos sirvió para pagar las deudas adquiridas en la administración anterior “durante esta administración no se suscribieron contratos nuevos para fideicomisos”.

De igual forma, mencionó que en todo momento el ministerio de Finanzas tuvo conocimiento de los fideicomisos

Cálix, reiteró “de mi parte no hay ningún tipo de preocupación, hay tranquilidad. Estoy claro que es parte de la persecución que siempre me montan. Me preocupa y me molesta que metan a terceros cuando el problema es conmigo. De una vez que digan que el Ministerio Público me investigue a mí que yo no tengo ningún problema, pero que no metan a terceros que no tienen responsabilidad en las diferencias que podamos tener este servidor con la cúpula del partido de gobierno”.

La presidenta Xiomara Castro denunció en su cuenta de X que los fondos de los fideicomisos del IP habían sido utilizados la construcción de viviendas, se erogó en obras sociales y en gastos publicitarios.

Según Castro, los fondos de ese fideicomiso eran para la transformación digital del IP.