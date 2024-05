Jorge Cálix denuncia que existe un requerimiento fiscal en su contra

“Mire señor fiscal, su problema y el de su tía es conmigo, deje a los demás por fuera. Yo no voy a salir corriendo, yo no me voy a esconder, yo aquí estoy. Mi oficina queda justo atrás del Ministerio Público, así que cuando quiera búsqueme y presénteme los requerimientos fiscales que quiera, pero deje a la gente inocente por fuera”, agregó.

Sé que esto es un tema político y que el ánimo es perjudicarme a mí”, afirmó el precandidato presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, luego que la presidenta Xiomara Castro anunciara la intervención del Instituto de la Propiedad (IP) por el desvío de fondos de fideicomisos.

En una entrevista para HCH, el también diputado, manifestó que la información que proporcionó la presidenta en su cuenta de X donde mencionó que de la institución se erogó más de 18 mil millones de lempiras, es información inexacta que fue proporcionada por sus dos ministros de Finanzas.

“Los dos que ha tenido (ministros), le han dicho que se usó de manera ilegal, fuera del fideicomiso X cantidad de dinero”, aseguró Cálix.

El aspirante a presidente de Honduras aseguró que las acciones tomadas por Castro se deben a un tema político y a un nuevo ataque personal contra él. Cabe mencionar que semanas atrás, Cálix denunció que no le permitían abrir una cuenta de ahorro para recibir ayudas para su campaña política.

Cálix, reiteró “de mi parte no hay ningún tipo de preocupación, hay tranquilidad. Estoy claro que es parte de la persecución que siempre me montan. Me preocupa y me molesta que metan a terceros cuando el problema es conmigo. De una vez que digan que el Ministerio Público me investigue a mí que yo no tengo ningún problema, pero que no metan a terceros que no tienen responsabilidad en las diferencias que podamos tener este servidor con la cúpula del partido de gobierno”.