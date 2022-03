JOH también tiene denuncias por narcotráfico en Honduras, según la defensa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este miércoles el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández frente al fallo dictado el pasado 16 de marzo, que dio luz verde a la solicitud de extradición que enfrenta el exmandatario por parte de Estados Unidos.

Ahora, el pleno de la CSJ deberá decidir si ratifican la extradición o modifican la decisión tomada por el juez natural Edwin Ortez.

Sin embargo, la defensa de Hernández se mantiene positiva al resultado que emitirá el pleno tras conocer la apelación, pues afirman que posee el sustento necesario y además, destacan que hay alrededor de 32 denuncias en su contra en Honduras, algunas de ellas, por narcotráfico, uno de los delitos por los que lo señala el país norteamericano.

VEA: Argumentos de apelación de defensa de JOH sobre violación a sus DDHH en el proceso judicial

El abogado Iván Martínez, representante del expresidente, manifestó que “si tenemos aquí (en Honduras) varias investigaciones, lo lógico y lo sano en estos casos debería de ser de que se lleven a cabo esos enjuiciamientos en el país nuestro, dado que él está acá y dado que pertenece a esta sociedad, así que si es precedente y parte de los planteamientos que hemos hecho nosotros en el juicio universal se podría llevar a cabo los procesos que tiene pendientes acá. Eso no quiere decir que no esté pendiente y que tenga que rendir cuentas en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, pero no podemos nosotros delegar nuestra investigación y castigo a nuestros ciudadanos por lo que ha ocurrido aquí en el país”, argumentó el abogado defensor.

“Son causas aquí en el país por los mismos hechos que también se están investigando en acusaciones por Estados Unidos”, explicó Martínez. Ante la consulta de si son por narcotráfico, el togado respondió que sí, e incluso mencionó que fueron interpuestas mucho antes de la solicitud de extradición de Estados Unidos.

“El Ministerio Público sus razones tendrá que no ha elevado el proceso al órgano competente, solo ellos podrían responder”, manifestó.

ADEMÁS: MP: ‘Denuncias contra JOH no impiden proceso de extradición’

Sin embargo, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, aseguró: “Que tenga 32 denuncias no causa ningún efecto en eso (en la extradición), así lo establece el convenio de extradición que se firmó”.