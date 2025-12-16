Iroshka Elvir dice que no retrocederá en su lucha y exigen conteo de más de 3 mil actas sin biométrico

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Iroshka Elvir aseguró no retrocederá en su lucha para que se lleve a cabo un voto por voto de todas las actas que presentan inconsistencias y que, según ella, da la victoria a su esposo, Salvador Nasralla. A través de su cuenta de X, la diputada del Partido Liberal sostuvo que si no se lucha porque se abran las actas para el escrutinio especial, el "fraude se consumará". Elvir, que fue desautorizada por Roberto Contreras para convocar a simpatizantes liberales o a pronunciarse en nombre del partido, insiste en mantenerse al pie de la lucha para que no vuelva a ocurrir lo de los "votos rurales" de 2017.

"3,626 actas no utilizaron lector biométrico el 30 de noviembre. ¿Quién creen que "ganó" por muchos votos y en qué departamentos esas actas?", comenzó diciendo. Elvir, afirmó que "esas actas no están en escrutinio especial, y si no luchamos porque se abran, el fraude se consumará". Añadió: "Nosotros estamos exigiendo que, como indica la ley, esas 3,626 actas donde no hubo biométrico se revisen voto por voto para desinflar el fraude en el "voto rural". No vamos a retroceder en nuestra lucha porque el pueblo conozca la verdad. Aquí la memoria corta nos puede pasar la más grande factura de nuestras vidas si permitimos que el narco perdonado vuelva a gobernar. Tenemos los votos, ¡ganamos!

Comisiones para resolver crisis

El Partido Liberal en una reunión de emergencia creó dos comisiones que tiene como objetivo "aligerar y transparentar" el proceso y la crisis interna que vive la institución por las elecciones. Según Arístides Mejía, dirigente liberal, una de las comisiones tiene la misión de entablar comunicación con la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, de afiliación liberal.