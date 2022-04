Investigador privado de la defensa de JOH demandó a Luis Redondo y al “Perro Amarillo”

Los demandados han dicho que avionetas aterrizaron en fincas donde él estaba, que son propiedad de Yani Rosenthal, quien estuvo preso Estados Unidos, pero insistió en que todo eso es mentira.

Martínez dijo que no se va quedar callado ni permitirá que “cualquier loco viejo va decir lo que sea de mí, no, no, no... esta gente va a tener que probar esto, y en una Corte de Estados Unidos”.

“Ellos han difamado a una persona como yo, que está ahora mismo en una defensa, el daño que ellos me quisieron hacer es terrible, pero allí tienen, 20 millones de dólares, que vayan comenzando a reunirlos, porque ellos no van a ganar esa demanda”, sentenció.

El investigador también indicó que si ellos no llegan a la Corte, el juez puede poner una orden de captura para ambos y él como afectado puede embargar en Honduras todos sus bienes, sino responden.

Martínez afirmó que el problema es que Redondo y Benítez están tratando de atacar a la defensa de Hernández, quitándole méritos a él como investigador y ligándolo a Yani Rosenthal.

Ángel Martínez fue contratado por la defensa del exmandatario para investigar a todos los testigos que serán llamados a declarar en el juicio de Hernández y asesorar en quienes puede ser considerados.

