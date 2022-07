Interés político está detrás de la intención de destituir a Izaguirre del Conadeh

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Detrás de la intención de destituir a la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, existe un interés político para manipular la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta es la principal conclusión a la que llegaron algunos analistas consultados por EL HERALDO. “Claro que hay interés político, quienes están detrás de ese movimiento, detrás de esa presión, que no se sorprenda si las encuentra en el mismo Congreso.

El Congreso hará mal ese nombramiento, tiene una fecha de expiración según la Constitución”, declaró el analista Olban Valladares.Una comisión legislativa concluyó que el nombramiento de la “ombudswoman” es ilegal.

No obstante, la idea de removerla de su cargo surge en medio de la convocatoria para la conformación de la Junta Nominadora, donde ella es una pieza clave para la elección de la nueva CSJ.

LEA: Libre fracasa en intento de destituir del Conadeh a Blanca Izaguirre

“Él (Luis Redondo) es el más ilegal de todos en la estructura del gobierno, Redondo es el único ilegal que existe por todos los costados, es más, arrastró con él mismo a toda la junta directiva, incluso tiene a dos vicepresidentes que los está sosteniendo a puro tubo, yo entiendo que hay sentencias de la Corte en el caso de Casaña y de Rasel Tomé”, afirmó Valladares.

Otros estudiosos de la Constitución de la República señalan que la única salida legal para destituir a Blanca Izaguirre de su cargo es a través de un juicio político, que ni Redondo ni los diputados de Libre y Partido Salvador de Honduras cuentan con la mayoría calificada para ejecutarlo.

Sobre el particular, el diputado del Partido Liberal, Yury Sabas manifestó que “no podemos decir que se eligió mal el comisionado de Derechos Humanos, cuando se eligió mal el procurador de la República. No podemos caer en ese juego porque también el procurador no es notario y la Constitución dice en el artículo 229 que ocupa los mismos requisitos de un magistrado.

”Por su parte el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, arguyó que “Libre no puede esconder el deseo de tener alguien que sea nombrado por ellos para manipular ese proceso de la Corte”.

Declaró que “los que gobiernan quieren un comisionado a la medida de Libre, de saco rojo y negro; que no estén engañando a Honduras”.

VEA: Blanca Izaguirre sobre intención de separarla del Conadeh: “Voy a estar firme en el cargo”